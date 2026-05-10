Adulteration: फळ-भाज्यांतील भेसळीवर महाराष्ट्र सरकारचा मोठा प्रहार! दोषींना थेट परवाना रद्द करण्याचा इशारा, सरकार अॅक्शन मोडमध्ये

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या उच्च दर्जाच्या फळे आणि भाजीपाल्याची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी राज्य सरकार आता सज्ज झाले आहे. राज्याचे विपणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले आहे की, शेतकऱ्यांच्या मालात भेसळ करणारे आणि हानिकारक रसायनांचा वापर करणारे आता सरकारच्या रडारवर असतील. .फळांचा गोडवा वाढवण्यासाठी, त्यांना कृत्रिमरित्या पिकवण्यासाठी किंवा अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी हानिकारक रसायनांचा वापर केला जात असल्याच्या वारंवार तक्रारी सरकारला मिळत आहेत. विपणन मंत्र्यांनी माहिती दिली की, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (एपीएमसी), खाजगी बाजारपेठा आणि थेट विपणन प्रणालीद्वारे होणाऱ्या मालाच्या खरेदी-विक्रीमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाईल. .सरकारने या संदर्भात एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले असून त्यात भेसळ आणि हानिकारक रासायनिक प्रक्रिया रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. जयकुमार रावल म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या कष्टाने पिकवलेला शेतमाल सुरक्षित आणि शुद्ध स्वरूपात ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे अत्यावश्यक आहे..पर्यावरण आणि आरोग्य सुरक्षेचा विचार करून, फळे आणि भाजीपाला यांच्या साठवणूक व वाहतुकीमध्ये कमी जाडीच्या प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर आता संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. त्याऐवजी पर्यावरणपूरक साहित्याच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. नियमित तपासणी करण्याची आणि या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी बाजार समित्यांवर सोपवण्यात आली आहे..मंत्री रावल यांनी इशारा दिला आहे की, धान्य, फळे किंवा भाजीपाला यामध्ये भेसळ झाल्याचा संशय आल्यास, अन्न व औषध प्रशासनाच्या समन्वयाने अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा २००६ अंतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, अशा बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळलेल्या परवानाधारकांचे परवाने तात्काळ रद्द केले जातील. या निर्णयाचा उद्देश बाजारपेठेची शुद्धता राखणे आणि शेतकरी व ग्राहक या दोघांच्याही हिताचे रक्षण करणे हा आहे.