Maharashtra School: महाराष्ट्रातील सर्वच शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य! न शिकवल्यास मान्यता रद्द होणार; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

Marathi Compulsory in Schools Maharashtra : महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आज विधानसभेत ही महत्त्वाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील ज्या शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नाही त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. ज्या शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नाही त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी मुंबईतील अनेक आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सरकारने प्रत्येक शाळेत मराठी शिकवणे अनिवार्य असल्याची भूमिका स्पष्ट केली. .उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आमदार हारून खान यांनी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्याचे म्हटले होते. अनेक आंतरराष्ट्रीय शाळा मराठीला फक्त तिसरी भाषा म्हणून शिकवत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. मंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर देताना सांगितले की, राज्यातील प्रत्येक शाळेत मराठी शिकवणे अनिवार्य आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना सोडले जाणार नाही..एसटीच्या जागांवर नवीन इमारती, व्यापारी गाळे आणि सेवा केंद्रे उभारणार, युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळणार; परिवहन मंडळाची नवी योजना.येत्या शैक्षणिक वर्षात अशा शाळांची पुन्हा तपासणी केली जाईल. चुकीच्या संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही दादा भुसे यांनी सांगितले. यावेळी आमदार मनीषा चौधरी, योगेश सागर आणि विक्रम पाचपुते यांनी विधानसभेत खाजगी पूर्व-प्राथमिक शाळांचे नियमन करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. अनेक खाजगी पूर्व-प्राथमिक शाळांचे त्यांच्या शुल्कावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पालक आणि मुलांची मुलाखत घेतली जात असल्याचेही आमदारांनी निदर्शनास आणून दिले. .MSRTC Recruitment: तरुणांना सरकारी नोकरी मिळणार, एसटीत १७,७४२ पदांची मेगाभरती; परिवहन मंत्र्यांचा प्रस्ताव सादर.शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीही या प्रकरणाची माहिती दिली. सर्व खाजगी पूर्व-प्राथमिक शाळांसाठी आता नोंदणी अनिवार्य असेल. आतापर्यंत १२,६३३ शाळांची नोंदणी झाली आहे आणि उर्वरित शाळांना तात्काळ आदेश देण्यात आले आहेत. आगामी शैक्षणिक वर्षापूर्वी पूर्व-प्राथमिक शाळांसाठी एक नवीन कायदा लागू केला जाईल. यामध्ये वर्ग आकार, शौचालये, वाहतूक सुरक्षा आणि शुल्क नियमन यासारख्या बाबींचा समावेश असेल. विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर देखील निश्चित करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक आवश्यक आहे, असे दादा भुसे म्हणाले.