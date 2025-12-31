महाराष्ट्र बातम्या

New Year: पार्टी ऑल नाईट! महाराष्ट्रात हॉटेल्स-पब पहाटे ५ वाजेपर्यंत खुले राहणार; फक्त एकच अट, पण कोणती?

Maharashtra New Year 2025 Guideline: महाराष्ट्रात नवीन वर्षाच्या सेलिब्रेशनसाठी महायुती सरकारने मोठी भेट दिली आहेत. क्लब आणि रेस्टॉरंट्स पहाटे ५ वाजेपर्यंत खुले ठेवण्याची परवानगी दिली आहे.
Vrushal Karmarkar
महाराष्ट्रात नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी होणारे उत्सव यावेळी जास्त काळ चालण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, पब आणि बार ३१ डिसेंबरपासून १ जानेवारी रोजी सकाळी ५ वाजेपर्यंत खुले ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

