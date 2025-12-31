New Year: पार्टी ऑल नाईट! महाराष्ट्रात हॉटेल्स-पब पहाटे ५ वाजेपर्यंत खुले राहणार; फक्त एकच अट, पण कोणती?

महाराष्ट्रात नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी होणारे उत्सव यावेळी जास्त काळ चालण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, पब आणि बार ३१ डिसेंबरपासून १ जानेवारी रोजी सकाळी ५ वाजेपर्यंत खुले ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे..सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गृह विभागाने मंगळवारी रात्री उशिरा या संदर्भात कायमस्वरूपी आदेश जारी केला. या आदेशामुळे केवळ यावर्षीच नव्हे तर भविष्यातही नाताळच्या पूर्वसंध्येला, नाताळाच्या दिवशी आणि नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला अशा विशेष प्रसंगी विशिष्ट वेळेसाठी आस्थापने चालू ठेवता येतील. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट संघटना या विशेष प्रसंगी मुदतवाढ देण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून करत होत्या..Maharashtra Cold Wave : नवीन वर्षाची सुरुवात हुडहुडीने ! महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका वाढणार, तुमच्या भागात कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.परवानग्या मिळविण्यात प्रशासकीय विलंबामुळे अनेकदा गोंधळ निर्माण होत असे. आता कायमस्वरूपी आदेश लागू झाल्यामुळे दरवर्षी स्वतंत्र मंजुरी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. रात्री उशिरा चालणाऱ्या कामकाजासाठी सूट कठोर अटींच्या अधीन आहे. आदेशानुसार, आस्थापना मालकांनी आवारात आणि बाहेर खाजगी सुरक्षा रक्षक तैनात करावेत. .कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कोणत्याही घटनेची संपूर्ण जबाबदारी परवानाधारक किंवा मालकाची असेल. सरकारने स्पष्ट केले की, या वेळेच्या मर्यादेत ध्वनी प्रदूषण नियमांमध्ये कोणतीही शिथिलता देण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मोठ्या आवाजातील संगीत आणि ध्वनी प्रणालींबाबतचे निर्देश कायम आहेत. ही परवानगी फक्त घरातील ठिकाणांपुरती मर्यादित असेल..ज्या नगरसेवकाच्या उमेदवारीसाठी राडा चाललाय त्यांचं काम असतं तरी काय?.हा आदेश खुल्या मैदानात किंवा खुल्या हवेत आयोजित कार्यक्रमांना लागू होणार नाही. शिवाय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील गृह विभागाने पोलिसांना नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला अतिरिक्त दक्षता घेण्याचे आणि कायदा आणि सुव्यवस्था काटेकोरपणे राखण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवीन नियमांसह, महाराष्ट्रात नवीन वर्षाचे उत्सव रात्री उशिरापर्यंत सुरक्षित आणि नियंत्रित वातावरणात सुरू राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.