Money Lending Law: महाराष्ट्रातील सावकार अडचणीत येणार! कायद्यात मोठा बदल होणार; महाराष्ट्र सरकार महत्त्वाचं पाऊल उचलणार

Money Lending Regulation Act 2014 News: महाराष्ट्र सरकारने बेकायदेशीर सावकारांविरुद्ध युद्ध सुरू केले आहे. चंद्रपूरमध्ये शेतकऱ्याची किडनी विकणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश झाल्यानंतर मकोका अंतर्गत कारवाई केली जाईल.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यात वाढणाऱ्या अनधिकृत सावकार आणि त्यांच्यामागे असलेल्या आंतरराष्ट्रीय अवयव तस्करी टोळ्यांविरुद्ध आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई सुरू केली आहे. बुधवारी गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत घोषणा केली की, राज्य सरकार महाराष्ट्र मनी लेंडिंग (नियमन) कायदा २०१४ मध्ये सुधारणा करत आहे. जेणेकरून तो अधिक कडक होईल. चंद्रपूरमधील एका शेतकऱ्याला कर्ज फेडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याची किडनी विकावी लागली. त्या घटनेनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

