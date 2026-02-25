Money Lending Law: महाराष्ट्रातील सावकार अडचणीत येणार! कायद्यात मोठा बदल होणार; महाराष्ट्र सरकार महत्त्वाचं पाऊल उचलणार

महाराष्ट्र सरकारने राज्यात वाढणाऱ्या अनधिकृत सावकार आणि त्यांच्यामागे असलेल्या आंतरराष्ट्रीय अवयव तस्करी टोळ्यांविरुद्ध आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई सुरू केली आहे. बुधवारी गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत घोषणा केली की, राज्य सरकार महाराष्ट्र मनी लेंडिंग (नियमन) कायदा २०१४ मध्ये सुधारणा करत आहे. जेणेकरून तो अधिक कडक होईल. चंद्रपूरमधील एका शेतकऱ्याला कर्ज फेडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याची किडनी विकावी लागली. त्या घटनेनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे..या प्रकरणाची संवेदनशीलता यावरून अंदाज लावता येते की, पीडित शेतकऱ्याने सावकारांना मूळ रक्कम ₹९.१५ लाख होती. त्या तुलनेत तब्बल ₹४८.५३ लाख दिले होते. तरीही सावकारांचा लोभ कायम राहिला आणि त्यांनी शेतकऱ्याला धमकावले आणि त्याला कंबोडियातील नोम पेन्ह येथे नेले. जिथे त्याची किडनी काढून टाकण्यात आली. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) आतापर्यंत आठ जणांना अटक केली आहे..Palghar: पालघरकरांचे हाल! तारापूर परिसरात हवेची गुणवत्ता ढासळली, विविध आजारांमुळे स्थानिक बेजार .मंत्री पंकज भोयर यांनी सभागृहात सांगितले की, अटक करण्यात आलेल्या सावकारांकडे कोणतेही परवाने नव्हते आणि त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एसआयटीच्या तपासात धक्कादायक सत्य उघड झाले आहे. हे रॅकेट केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पसरलेले आहे, ते तामिळनाडूतील त्रिचीपासून कंबोडियापर्यंत आहे. सोलापूरमधील एका मध्यस्थाने आतापर्यंत या टोळीला किमान १० जणांच्या किडनी विकण्यास मदत केल्याचा पोलिसांना संशय आहे..गुन्हेगारांच्या वाढत्या धाडसामुळे, सरकार आता या बेकायदेशीर सावकारांवर मकोका अंतर्गत आरोप दाखल करण्याचा विचार करत आहे. बेकायदेशीर सावकारीचे उच्चाटन करण्यासाठी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्या केवळ बेकायदेशीर सावकारांवर थेट कारवाई करणार नाहीत तर दर तीन महिन्यांनी सरकारला प्रगती अहवाल सादर करणे देखील बंधनकारक असेल. भविष्यात सावकारांच्या या रक्तरंजित आणि संघटित गुन्ह्यात कोणताही शेतकरी अडकू नये हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे..Mumbai News: मुंबईतील राणीच्या बागेत गुजरातच्या सिंहाची गर्जना होणार; कधी? महत्त्वाची माहिती समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.