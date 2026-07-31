Abhijit Deepke: महायुतीचे नेते अभिजीत दीपकेंचे फॅन; भेटीसाठी गर्दी, आंदोलनाच्या भूमिकेचे कौतुक करत सुरक्षेचीही मागणी

दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलनामुळे चर्चेत आलेले आणि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांना महायुतीतील विविध नेत्यांकडून भेटी दिल्या जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी दीपकेंच्या कुटुंबीयांची भेट घेत त्यांच्या सुरक्षेची मागणी केली होती. त्यानंतर आता शिवसेनेचे विधान परिषदेचे सदस्य बच्चू कडू यांनीही छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जाऊन अभिजीत दीपकेंची भेट घेत त्यांच्या आंदोलनाचे कौतुक केले आहे..बच्चू कडूंचे स्पष्टीकरणभेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना बच्चू कडू यांनी ही भेट सरकार किंवा पक्षाच्या वतीने नसून पूर्णपणे वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याचे स्पष्ट केले. आपण एका आंदोलनकर्त्याच्या नात्याने दुसऱ्या आंदोलनकर्त्याला भेटण्यासाठी आलो असल्याचे त्यांनी सांगितले. दिव्यांग आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी सातत्याने आंदोलने करणारे कडू यांनी अभिजीत दीपकेंनी जंतर-मंतरवर केलेल्या आंदोलनाबद्दल त्यांचे अभिनंदन व्हायला हवे, असेही नमूद केले..आंदोलन हा लोकशाही अधिकारअभिजीत दीपकेंना मिळत असलेल्या धमक्यांबाबत विचारले असता बच्चू कडू यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी अशा प्रकारच्या धमक्या देणाऱ्या आणि अयोग्य वर्तन करणाऱ्या व्यक्तींशी संवाद साधण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे आणि आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा लोकशाही अधिकार असून त्याला गुन्हा मानता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Abhijit Dipke Farmer Protest : अभिजीत दिपके आता शेतकरी आंदोलनात सामिल होणार; शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आम्ही कायम सोबत असल्याचा दिला विश्वास.संजय शिरसाट यांनीही व्यक्त केला पाठिंबायापूर्वी मंत्री संजय शिरसाट यांनी छत्रपती संभाजीनगरातील वाळूज एमआयडीसी परिसरात अभिजीत दीपकेंच्या कुटुंबीयांची भेट घेत त्यांना सुरक्षेची गरज असल्याचे सांगितले होते. अभिजीत महाराष्ट्रात परतल्यानंतर त्यांना सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यात यावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. अभिजीत यांच्या आई-वडिलांना मुलाच्या सुरक्षिततेची चिंता असल्याचे सांगत, आपण केवळ पालकमंत्री म्हणून नव्हे तर कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे भेटीस आलो असल्याचे शिरसाट यांनी नमूद केले..आंदोलनाची भूमिका आणि कुटुंबाचा उल्लेखसंजय शिरसाट यांनी अभिजीत दीपकेंच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रवासाचाही उल्लेख केला. बोस्टन विद्यापीठात जनसंपर्क विषयाचे शिक्षण घेत असताना त्यांना अमेरिकेत नोकरीची संधी मिळाली होती. मात्र विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी करण्याची इच्छा असल्याने त्यांनी सीजेपीची स्थापना केल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले. अभिजीत यांच्या आई-वडिलांची इच्छा त्यांनी नोकरी स्वीकारावी अशी होती, मात्र त्यांनी सामाजिक प्रश्नांसाठी काम करण्याचा मार्ग निवडला..शिरसाट यांनी पुढे सांगितले की, आंदोलन संपले असून आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. आपल्या मतदारसंघातील एका तरुणाने देशात मोठ्या आंदोलनाची सुरुवात केल्याचा अभिमान असल्याचे त्यांनी व्यक्त केले. अभिजीत यांचा राजकारणाशी कोणताही संबंध नसून या आंदोलनाचे श्रेय घेण्याची त्यांची भूमिकाही नसल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले. समाजातील विविध घटकांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच अभिजीत दीपके यांना या आंदोलनात यश मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले..NEET Success Story: जिद्दीचा विजय! जन्मतः दिव्यांग असलेल्या सार्थकची NEET मध्ये देशात १४५२ वी रँक; वेदनांतून घडला डॉक्टर होण्याचा निर्धार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.