Malegaon Crime: मालेगाव अत्याचार अन् खून प्रकरणात मोठी अपडेट! उज्वल निकम यांची नियुक्ती

Major development in Malegaon crime case as State appoints Ujjwal Nikam as Special Public Prosecutor: मालेगाव अत्याचार आणि खून प्रकरणाने राज्य हादरुन गेलं आहे. या प्रकरणातल्या आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी आंदोलकांकडून होतेय.
संतोष कानडे
Ujjwal Nikam: नाशिकच्या मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथील चार वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून दगडाने ठेचून तिचा खून करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. या गंभीर प्रकारानंतर राज्यभर संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी आता अॅड. उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

