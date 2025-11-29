Malegaon Crime: मालेगाव अत्याचार अन् खून प्रकरणात मोठी अपडेट! उज्वल निकम यांची नियुक्ती

Ujjwal Nikam: नाशिकच्या मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथील चार वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून दगडाने ठेचून तिचा खून करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. या गंभीर प्रकारानंतर राज्यभर संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी आता अॅड. उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..डोंगराळेत काय घडलं?ज्या दिवशी ही घटना घडली, तेव्हा मृत मुलीचे वडील बाहेरगावी गेले होते. आजी-आजोबा कामानिमित्त शेतमळ्यात होते. आई नेहमीप्रमाणे घरकामात व्यस्त होती. मुलगी तीन-चार तासांपासून घरी आली नाही म्हणून तिचा शोध घेत असताना मुलगी बेपत्ता झाल्याची वार्ता गावभर पसरली. सगळीकडे मुलीची शोधाशोध सुरू झाली. गावातील तरुणांनी परिसरातील विहिरी, तळे व इतर भागही पिंजून काढला. गावातील टॉवर परिसरातील झुडपांमध्ये चिमुकलीचा निर्वस्र अवस्थेतील मृतदेह आढळल्याने कुटुंबीयांसह अख्ख्या गावाची पायाखालची वाळू सरकली.घटनेची वाच्यता होऊ नये म्हणून मृत मुलीला निर्दयीपणे ठार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तिच्या कानावर, नाकावर तसेच शरीराच्या इतर भागांवर दगड व इतर धारदार वस्तूने मारहाण केल्याच्या खुणा होत्या. चिमुकलीला विजयने अत्यंत निर्दयीपणे ठार करीत घराच्या मागे असलेल्या मोबाईल टॉवरच्या कंपाउंडमधील झाडाझुडपात तिचा मृतदेह फेकून दिला. पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. चिमुकलीचा मृतदेह फेकताना विजयच्या घराच्या भिंतीवर रक्ताचे डाग पडले होते, त्यामुळे संशयित विजयला पोलिसांनी रात्रीतूनच ताब्यात घेतले..Jalgaon News : जळगावातील जुनी बिनकाठाची विहीर ठरली जीवघेणी; दुर्दैवी अपघातात पाटील दाम्पत्य मृत!.या दुर्दैवी घटनेनंतर राज्यभर संताप व्यक्त झाला. अनेक जिल्ह्यात आंदोलन झालं. मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सरकारला इशारा दिला होता. हे प्रकरण उज्वल निकम यांच्याकडे देण्यात यावं, अशी मागणी त्यांनी केली होती..Chakan Election : घ्या कूपन घ्या जेवण; हॉटेल्स फुल्ल; उमेदवारांची स्पर्धा तीव्र; चाकणमधील निवडणूक प्रचाराला अनोखे वळण!.अखेर राज्य सरकारने याबाबत शनिवारी आदेश काढत उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. आरोपीला फाशीचीच शिक्षा द्यावी, अशी सर्व स्तरातून मागणी होतेय. अॅड. निकम हे या प्रकरणात कसोसीने लढा देतील आणि आरोपीला योग्य शिक्षेपर्यंत पोहोचवतील, असा कुटुंबियांचा विश्वास आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.