Malshej Ghat: पावसाळी सहलीचा प्लॅन करताय? माळशेज घाटाबाबत मोठी अपडेट, पर्यटकांसाठी नवी सूचना... पर्यायी मार्गांशिवाय पर्याय नाही

मुसळधार पावसामुळे माळशेज घाटातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६१ वरील करंजाळे गावाजवळ रस्ता खचल्याने या मार्गावरील वाहतूक आणखी किमान तीन ते चार दिवस बंद राहणार आहे. घाट परिसरात सुरू असलेल्या दुरुस्तीच्या कामाला अद्याप काही दिवस लागणार असल्याने पर्यटकांसह सर्व प्रवाशांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..रस्ता दुरुस्तीचे काम सुरूकल्याण–मुरबाड–माळशेज घाटमार्गे जाणाऱ्या अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावरील करंजाळे गावाजवळ रस्त्याचा मोठा भाग खचल्याने वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे उपअभियंता धनाजी टिळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रस्ता पूर्ववत करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून ते पूर्ण होण्यासाठी आणखी तीन ते चार दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक तत्काळ सुरू होण्याची शक्यता नाही..Nagpur Rain: पावसात अडकलेला श्वास आणि आईचा सुटकेचा निश्वास; विद्यार्थ्यांच्या रेस्क्यूचा थरार; मुलांना पाहताच डोळ्यातून आनंदाश्रू.रस्ता का खचला?२८ जुलै २०२६ पर्यंतच्या उपलब्ध माहितीनुसार, करंजाळे गावाजवळ नव्याने काँक्रिट करण्यात आलेल्या रस्त्याचा सुमारे १०० मीटरचा भाग पाच ते सहा फूट खोलपर्यंत खचला आहे. मुसळधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने आणि शेजारील शेतीतील खोदकामामुळे संरक्षक भिंतीच्या (रिटेनिंग वॉल) पायाभूत रचनेवर परिणाम झाला. परिणामी रस्त्याची स्थिरता कमी होऊन हा भाग खचल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६१ पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आला आहे..पर्यटकांसाठी महत्त्वाची सूचनापावसाळ्यात माळशेज घाट हे पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण असले तरी सध्याच्या परिस्थितीत या भागातील सहली टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. घाटातील रस्ता बंद असल्याने या मार्गाने प्रवास करणे शक्य नसून, सततच्या पावसामुळे इतर घाटांमध्येही दरड कोसळण्याचा धोका कायम आहे. त्यामुळे प्रवासाचे नियोजन करण्यापूर्वी वाहतुकीची ताजी माहिती तपासणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..हे आहेत पर्यायी मार्गमाळशेज घाट बंद असल्यामुळे वाहनचालकांसाठी दोन पर्यायी मार्ग सुचविण्यात आले आहेत. पहिला मार्ग आळेफाटा–राजगुरुनगर–चाकण–तळेगाव एमआयडीसी–लोणावळा–मुंबई असा आहे. दुसरा पर्याय आळेफाटा–संगमनेर–नाशिक–कसारा–कल्याण–मुंबई असा उपलब्ध आहे. या पर्यायी मार्गांचा वापर केल्यास प्रवासाचा कालावधी सुमारे चार ते पाच तासांनी वाढू शकतो. तसेच दूध, भाजीपाला यांसारख्या नाशवंत वस्तूंच्या पुरवठ्यावरही या बंदचा परिणाम होत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे..Marathwada Rain: धाराशिवला मुसळधार, मराठवाड्याच्या अन्य भागांत तुरळक पाऊस; जायकवाडी ६५ टक्क्यांवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.