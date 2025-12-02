महाराष्ट्र बातम्या

Nilesh Rane: मध्यरात्रीचे १ वाजून १९ मनिटे... निलेश राणेंनी उघड केलं BJP चं पडद्यामागंचं राजकारण; थरार कॅमेरात कैद! पैसा, नेते अन् गाडी

Nilesh Rane Intervenes in Malvan Election | मालवणमध्ये निवडणुकीच्या एक दिवस आधी निलेश राणेंने भाजप नेत्यांच्या गाडीतून रोख रक्कम वाटण्याचा आरोप करत पोलिसांसमोर ताब्यात घेतली दीड लाख रुपयांची रक्कम
NILESH RANE

Nilesh Rane Intervenes in Malvan Election

Esakal

Sandip Kapde
Updated on

Malvan News: मालवणमध्ये मतदानाच्या एक दिवस आधी मध्यरात्री मोठी खळबळ उडाली. शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी भाजप नेत्यांच्या गाडीतून मतदारांना पैसे वाटण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यांनी स्वतः रात्री घटनास्थळी धाव घेऊन दोन संशयित वाहनांना अडवले आणि पोलिसांच्या उपस्थितीत तपासणी केली.

Bjp
Nilesh rane
Konkan
Malvan
shivsena

