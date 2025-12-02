Nilesh Rane: मध्यरात्रीचे १ वाजून १९ मनिटे... निलेश राणेंनी उघड केलं BJP चं पडद्यामागंचं राजकारण; थरार कॅमेरात कैद! पैसा, नेते अन् गाडी

Malvan News: मालवणमध्ये मतदानाच्या एक दिवस आधी मध्यरात्री मोठी खळबळ उडाली. शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी भाजप नेत्यांच्या गाडीतून मतदारांना पैसे वाटण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यांनी स्वतः रात्री घटनास्थळी धाव घेऊन दोन संशयित वाहनांना अडवले आणि पोलिसांच्या उपस्थितीत तपासणी केली..गाडी देवगड तालुक्यातीलपहिल्या गाडीचा क्रमांक MH ०७ AS ६९६० होता. ही गाडी देवगड तालुक्यातील भाजप नेत्यांची असल्याचे सांगितले जात आहे. या वाहनात देवगड भाजप तालुकाध्यक्ष महेश विश्राम नारकर आणि कृष्णकांत आडिवरेकर हे होते. दुसऱ्या गाडीतूनही रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. एकूण दीड लाख रुपयांहून अधिक रक्कम पोलिसांनी ताब्यात घेतली. या प्रकरणी भाजपच्या तिघांविरोधात मालवण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्ननिलेश राणे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले की, आचारसंहिता असताना रात्रीच्या वेळी एवढी मोठी रक्कम निवडणूक मतदारसंघात फिरत होती, याचा अर्थ स्पष्ट आहे. मतदारांना प्रभावित करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा दावा त्यांनी केला. लोकशाहीला पैशाच्या बळावर विकत घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे सांगत त्यांनी पोलिसांना पारदर्शी चौकशी करण्याची आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली..भाजप नेत्यांनी आरोप फेटाळलेदरम्यान, भाजप नेत्यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत. या घटनेमुळे मालवणमधील निवडणूक वातावरण आणखी तापले आहे. दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांवर पैसे वाटल्याचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत..BJP vs Shivsena: २०२९ तयारी? भाजपमधील इनकमींगची दूसरी बाजू काय? शिंदे गटाच्या नेत्यांविरुद्ध ‘स्ट्राँग प्लॅन-B’ तयार?.वैभव नाईक यांनीही शिंदे गटावर जोरदार हल्लाबोलदुसरीकडे माजी आमदार वैभव नाईक यांनीही शिंदे गटावर जोरदार हल्लाबोल केला. काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मालवण दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांच्या मागोमाग बॉडीगार्ड पैशाच्या बॅगा घेऊन धावताना दिसत होते, असा एक व्हिडिओ नाईक यांनी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला आहे. हाच पैसा निलेश राणे यांनी मतदारांना वाटला असल्याचा दावा त्यांनी केला. सत्तेच्या जोरावर जनतेच्या पैशातून भ्रष्टाचार करून मिळवलेली रक्कम निवडणुकीत वापरली जात असल्याचा आरोप नाईक यांनी केला. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा, असे धोरण शिंदे-शिवसेनेने अवलंबले असल्याचे ते म्हणाले..मालवणची निवडणूक आता पैशाच्या राजकारणावर केंद्रित?या साऱ्या घटनाक्रमामुळे मालवणची निवडणूक आता पैशाच्या राजकारणावर केंद्रित झाली आहे. मतदार कोणत्या बाजूला कौल देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पोलिसांनी या दोन्ही प्रकरणांची चौकशी सुरू केली असून, निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशासनावरही कारवाईचा दबाव वाढला आहे. मालवणकर मतदार मात्र या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये संभ्रमात पडले आहेत. महायुतीत देखील मोठे वाद निर्माण झाले आहेत..Eknath Shinde: शिंदे पुन्हा CM? पण खरा गेम कोण खेळतोय? गणित थक्क करणारं… २ तारखेनंतरचा ‘राजकीय स्फोट’ खरा की फक्त अफवा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.