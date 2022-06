Parbhani Accident | पूर्णामध्ये स्कार्पिओ उलटून एकाचा मृत्यू, आठ जण जखमी

पूर्णा (जि.परभणी) : नऱ्हापूर (ता.पूर्णा) जवळ नांदेड-पूर्णा महामार्गावर भरधाव स्कार्पिओ गाडी उलटून एक जणाचा मृत्यू, तर आठ जण जखमी झाले आहेत. गुरुवारी (ता.दोन) सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास स्कार्पिओ ही नांदेडकडून पूर्णेकडे (Purna) भरधाव वेगाने येत होती. याच दरम्यान चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटून सदरील गाडीने चार कोलांट उड्या खाल्यानंतर सदरील गाडी रस्त्या मधोमध उलटली. या अपघातात गाडी चालकाला गंभीर दुखापत झाली असून त्यांना पुढील उपचारासाठी नांदेड (Nanded) येथे हलविण्यात आले आहे. (Man Died In Accident, Eight Injured In Purna Taluka Of Parbhani)

इतर आठ जणांपैकी दोघांना गंभीर, तर बाकी सहा जणांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. गंभीरपैकी एकाचा नांदेड येथे उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची माहिती फौजदार पंडित यांनी दिली असून सर्व जखमींना उपचारासाठी नांदेडला हलवण्यात आल्याने संध्याकाळपर्यंत जखमी व मृत्यू झालेल्यांची नावे समजू शकली नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.

घटनास्थळी पोलिस दाखल झाले आहेत. घटनास्थळी चुडावा पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक बाचेवाड, फौजदार पंडित यांनी धाव घेऊन अपघातग्रस्त वाहन रस्त्याच्या बाजुला करत रस्त्यातील वाहतुक सुरळीत सुरू करुन दिली.