Konkan Railway: कोकणकन्या’ला नऊ तासांचा विलंब, प्रवाशांचे हाल; तांत्रिक बिघाडामुळे प्रकार

कणकवली : मुंबईहून सीएसएमटी स्थानकावरून रात्री अकरा वाजता निघालेली कोकणकन्या एक्स्प्रेस तब्बल नऊ तास विलंबाने आज सिंधुदुर्गातील स्थानकांवर दाखल झाली. त्यामुळे गावी येणाऱ्या चाकरमान्यांचा मोठा खोळंबा झाला. .शुक्रवारी (ता. २६) मडगाव ते मुंबई जाणाऱ्या मांडवी एक्स्प्रेसच्या वातानुकूलित डब्यातील यंत्रणा खेड स्थानकात बंद पडली होती. त्याची दुरुस्ती करून ही गाडी पुढे मार्गस्थ करण्यात आली. नंतर ही गाडी कोकणकन्या एक्स्प्रेस होऊन काल (ता. २६) रात्री अकरा वाजता सीएसएमटी स्थानकावरून मडगावकडे मार्गस्थ करण्यात आली..Navi Mumbai: सहा कोटींचा भार! वेतनवाढीचा पालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण.मात्र, या एक्स्प्रेसमधील वातानुकूलित डब्यातील वातानुकूलन यंत्रणा पुन्हा बंद पडली. त्यामुळे दादर स्थानकात ही गाडी थांबविण्यात आली. ही यंत्रणा दुरुस्त होण्यासाठी तब्बल चार तासांचा विलंब लागला. त्यामुळे दादर स्थानकातून तब्बल चार तास ४१ मिनिटांच्या विलंबाने पहाटे चार वाजता ही गाडी पुढे मार्गस्थ झाली..पनवेल स्थानकात दाखल होईपर्यंत या एक्स्प्रेसला सहा तास ४६ मिनिटांचा विलंब झाला. पुढे खेड, रत्नागिरीपर्यंत ही गाडी नऊ तास विलंबाने धावत होती. कणकवली स्थानकात सकाळी आठ वाजता येणारी ही गाडी आज सायंकाळी पाच वाजून सात मिनिटांनी तर कुडाळ स्थानकात पाच वाजून ४४ मिनिटांनी दाखल झाली. कोकणकन्या एक्स्प्रेसमधून सकाळी आठ ते नऊ वाजता सिंधुदुर्गात येणारे.एक ते दीड तास विलंब नित्याचा दरम्यान आज कोकण रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या अनेक गाड्या देखील एक ते दीड तास विलंबाने धावत होत्या. गेले दोन महिने कोकणकन्यासह सर्वच प्रमुख गाड्या तीन ते चार तास विलंबाने धावत असल्याबाबतही प्रवाशांतून नाराजी आहे. आज मडगाव येथून मुंबईकडे जाणारी कोकणकन्या एक्स्प्रेसही सुमारे तीन तास विलंबाने धावत आहे..Mhada Lottey : म्हाडाची लॉटरी रखडली, सोडत लांबल्याने अर्जदारांची आर्थिक ओढाताण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.