महाराष्ट्र बातम्या

Konkan Railway: कोकणकन्या’ला नऊ तासांचा विलंब, प्रवाशांचे हाल; तांत्रिक बिघाडामुळे प्रकार

Mandovi Express Delay : मुंबईहून सिंधुदुर्ग येथे जाणाऱ्या कोकणकन्या एक्स्प्रेसमधील वातानुकूलित डब्यातील यंत्रणा बंद पडली. परिणामी कोकणकन्या एक्स्प्रेसला तब्बल नऊ तास विलंब झाल्याचे समोर आले.
Konkankanya Express Delay

Konkankanya Express Delay

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कणकवली : मुंबईहून सीएसएमटी स्थानकावरून रात्री अकरा वाजता निघालेली कोकणकन्या एक्स्प्रेस तब्बल नऊ तास विलंबाने आज सिंधुदुर्गातील स्थानकांवर दाखल झाली. त्यामुळे गावी येणाऱ्या चाकरमान्यांचा मोठा खोळंबा झाला.

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