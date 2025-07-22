Manikrao Kokate: फसवणूक, रम्मी व्हिडीओ, वादग्रस्त वक्तव्य अन् कोर्टाचा दणका! माणिकराव कोकाटेंचा राजीनामा, पण हे न मिटणारे डाग...

कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे विधानसभेत रम्मी खेळताना आढळल्याने राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं होतं.याआधीही त्यांनी शेतकऱ्यांविरोधात केलेली वादग्रस्त वक्तव्ये आणि फसवणुकीच्या प्रकरणांमुळे त्यांच्यावर टीका झाली आहे.विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती . Manikrao Kokate Resign: महाराष्ट्राचे माजी क्रिडामंत्री माणिकराव कोकाटे हे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्यांनी काल बुधवारी संध्याकाळी उशिरा आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. १९९५ च्या गृहनिर्माण फसवणूक प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आला. आता ते रुग्णालयात आहेत. स्वत:ला आर्थिक दुर्बल दाखवून त्यांनी सदनिका लाटल्या होत्या. ३० वर्षानंतर या प्रकरणात कोर्टाने निकाल दिला आहे. क्रीडा मंत्रालय आता अजित पवार यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. बुधवारी नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. बनावट कागदपत्रांद्वारे सरकारी सदनिकांच्या बेकायदेशीर संपादनाशी संबंधित प्रकरणात सत्र न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मंत्री कोकाटे यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले.माणिकराव कोकाटे यांची कारकिर्द नेहमी वादग्रस्त राहिली आहे. यापूर्वी त्यांचा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोबाइलवर रम्मी खेळतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने राजकीय वातावरण तापले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) नेते असलेल्या कोकाटे यांच्यावर विरोधकांनी शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशीलतेचा आरोप करत राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. .वादग्रस्त वक्तव्ये आणि निर्णयांमुळे टीकेचा सामनाराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) नेते असलेल्या कोकाटे यांनी यापूर्वीही अनेक वादग्रस्त वक्तव्ये आणि निर्णयांमुळे टीकेचा सामना केला आहे. त्यांच्या पत्रकार परिषदेत ते आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याने सर्वांचे लक्ष त्याकडे लागले आहे. खाली त्यांच्या आतापर्यंतच्या काही प्रमुख वादग्रस्त वक्तव्यांचा आणि निर्णयांचा आढावा घेतला आहे..विधानसभेत रम्मीचा डाव1. विधानसभेत रम्मी खेळण्याचा वाद (जुलै 2025)माणिकराव कोकाटे यांचा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोबाइलवर रम्मी खेळतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला, ज्यामुळे त्यांच्यावर तीव्र टीका झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करत सरकार आणि कोकाटे यांच्यावर शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशीलतेचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले की, "राज्यात रोज ८ शेतकरी आत्महत्या करत असताना कृषीमंत्री रम्मी खेळण्यात व्यस्त आहेत." काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही सरकारवर शेतकऱ्यांशी विश्वासघात केल्याचा आरोप केला. कोकाटे यांनी यावर सफाई देत सांगितले की, सदन स्थगित असताना त्यांनी यूट्यूब पाहण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा डाउनलोड केलेला गेम अचानक उघडला. हा प्रकार केवळ ५-१० सेकंदांचा होता, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, विरोधकांनी याला साफ नकार देत राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. यासंदर्भात छावा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या पत्रकार परिषदेत पत्ते टाकून निषेध व्यक्त केला. मात्र, अजित पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी या कार्यकर्त्यांना मारहाण केल्याने वातावरण अधिकच तापले..ढेकळांचे पंचनामे करायचे का?2. शेतकऱ्यांविरोधातील वादग्रस्त वक्तव्य (मे 2025)कोकाटे यांनी नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यात शेतीच्या नुकसानग्रस्त पाहणीवेळी "ढेकळांचे पंचनामे करायचे का?" असे वादग्रस्त वक्तव्य केले. या वक्तव्याने शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या, कारण त्यांनी शेतकऱ्यांच्या नुकसानाला गंभीरपणे न घेता त्याची टिंगल केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. कोकाटे यांनी नंतर यावर स्पष्टीकरण देत सांगितले की, त्यांचे वक्तव्य चुकीच्या पद्धतीने समजले गेले आणि ते असं काही बोलले नाहीत. तरीही, या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर शेतकरीविरोधी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला..Manikrao Kokate Rummy: कृषीमंत्री कोकाटेंच्या 'रमी' व्हिडिओनंतर ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी येणार का? फडणवीस काय म्हणाले होते? .कर्जमाफी आणि शेतकऱ्यांच्या खर्चाबाबत वक्तव्य3. कर्जमाफी आणि शेतकऱ्यांच्या खर्चाबाबत वक्तव्य (एप्रिल 2025)कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांबाबत आणखी एक वादग्रस्त विधान केले होते, ज्यामुळे त्यांना टीकेचा सामना करावा लागला. त्यांनी म्हटले होते, "शेतकरी कर्ज घेतात, ते फेडत नाहीत आणि कर्जमाफीच्या पैशातून साखरपुडे, लग्न समारंभ यावर खर्च करतात, शेतीत गुंतवणूक करत नाहीत." या वक्तव्याने शेतकऱ्यांना अपमानित केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. यावर कोकाटे यांनी माफी मागितली, परंतु त्यांचे हे वक्तव्य अर्धसत्य असल्याचे सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीऐवजी हमीभावाची यंत्रणा उभी करण्याची गरज व्यक्त केली..फसवणूक प्रकरण काय?4. १९९५ चा फसवणूक प्रकरण आणि शिक्षा (फेब्रुवारी 2025)कोकाटे यांना १९९५ मध्ये फसवणूक आणि सदनिका घोटाळ्याच्या आरोपाखाली नाशिकच्या न्यायालयाने दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि ५०,००० रुपये दंडाची सजा सुनावली होती. त्यांच्यावर मुख्यमंत्री कोट्यातून नाशिकमध्ये कमी उत्पन्न गटासाठी (LIG) फ्लॅट मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप होता. यामुळे त्यांची आमदारकी आणि मंत्रिपद धोक्यात आले होती. नंतर नाशिक सत्र न्यायालयाने या सजेवर स्थगिती दिली, परंतू आता न्यायालयाने निर्णय कायम ठेवला आहे. .एका रुपयात विम्याबाबत वक्तव्य5. फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा निर्णय (डिसेंबर 2024)कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीसंदर्भात कठोर कारवाईचे निर्देश दिले होते, जे सकारात्मक निर्णय मानले गेले. मात्र, याचवेळी त्यांनी एका रुपयात विम्याबाबत "भिकारीही एक रुपया घेत नाही" असे वक्तव्य केले, ज्यामुळे पुन्हा वाद निर्माण झाला.माणिकराव कोकाटे यांचे वादग्रस्त वक्तव्ये आणि निर्णय त्यांना सातत्याने चर्चेत आहेत. विधानसभेतील रम्मी खेळण्याचा प्रकार, शेतकऱ्यांविरोधातील वक्तव्ये आणि फसवणूक प्रकरण यामुळे त्यांच्यावर असंवेदनशील आणि गैरजबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला जात आहे. आता त्यांच्या पत्रकार परिषदेत ते या सर्व आरोपांना कसे उत्तर देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..Manikrao Kokate Rummy Video : रमी नव्हे तर 'हा'गेम खेळत होतो… माणिकराव कोकाटेंनी काय दिलं स्पष्टीकरण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 