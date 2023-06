Manipur Violence: शहांनी बोलावली सर्वपक्षीय बैठक; शरद पवार उपस्थित राहणार नाहीत, कारण...

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मणिपूरमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी 24 जून रोजी नवी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. यामध्ये सर्व पक्षांचे नेत्यांनी येण्याची अपेक्षा सरकारने केली आहे.

अमित शाह यांनी बोलावलेल्या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार उपस्थित राहणार नाहीत. पूर्वनियोजित बैठकीमुळे उपस्थित राहता येत नसल्याची शरद पवार यांनी सांगितले आहे.

24 जूनला पार पडणाऱ्या सर्व पक्षीय बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र वर्मा आणि मणिपूरचे प्रदेशाध्यक्ष सोरन सिंग उपस्थित राहणार आहेत.



मणिपूरमधील परिस्थितीबाबत काँग्रेस सातत्याने केंद्र सरकारला सवाल करत आहे. मणिपूर हिंसाचाराच्या संदर्भात 10 समविचारी पक्ष 10 जूनपासून पंतप्रधानांना भेटू इच्छितात. दुसरीकडे, सीपीआयचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि माजी खासदार डी राजा म्हणाले होते की, मणिपूरचे मुख्यमंत्री अक्षम झाले आहेत. तिथल्या लोकांचा आत्मविश्वास उडाला आहे. (Manipur Violence News)

