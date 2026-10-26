Audio Clip: 500 कोटींच्या 'ऑडिओ क्लिप'प्रकरणी SIT स्थापन; 'हे' अधिकारी करणार तपास

Shailesh Balkawde to Lead Probe: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवार, दि. २२ ऑक्टोबर रोजी एक ऑडिओ क्लिप समोर आणली होती. त्या ऑडिओ क्लिपनंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली. सत्तेतले दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर आरोप केले. तर जरांगे पाटलांनी याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील फॉरेन्सिक तपासणी करण्याचा शब्द दिला होता. तसेच त्यांनी मुंबई पोलिस आयुक्तांना विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.त्यानुसार, ५०० कोटींच्या आरोपासाठी आणि संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय पथक स्थापन करण्यात आलेलं आहे. यामध्ये अप्पर पोलिस आयुक्त शैलेश बलकवडे हे विशेष तपास पथकाचे अध्यक्ष असतील. तर पोलिस उपायुक्त विजयकांत सागर, पोलिस उपायुक्त बजरंग बनसोडे हे सदस्य म्हणून काम पाहतील..दरम्यान, सोमवारी मनोज जरांगे पाटलांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या प्रकरणात सरकारने प्रामाणिकपणे काम करावे, नसता या प्रकरणामागे मुख्यमंत्रीच आहेत, असा समज होईल.. असं जरांगे पाटील म्हणाले. भाजपचे मंत्री, प्रवक्ते सातत्याने ही एआय क्लिप असल्याचं सांगत आहेत, त्यानुसार त्यांचा डाव वेगळाच काहीतरी असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला..Pune News : दुष्काळात ज्वारीच्या बियाण्यांचे पाठबळ! पावसावर लागवडीचे क्षेत्र ठरणार; शेतकऱ्यांना मिनीकिटचे वाटप.श्रीकांत शिंदे यांच्यामार्फत जरांगे पाटलांना ५०० कोटी रुपये पोहोच झाल्याचं ऑडिओ क्लिपमध्ये एक महिला सांगतेय. मात्र श्रीकांत शिंदे यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. त्यावर जरांगे पाटील म्हणाले की, श्रीकांत शिंदे यांच्यापर्यंत पैसे पोहोचलेच नसतील तर त्यांच्यावर आरोप करुन त्यांना बदनाम करण्यात काहीही अर्थ नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेदेखील याप्रकरणात बारकाईने अभ्यास करीत असल्याचं जरांगे पाटील म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.