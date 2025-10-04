Manoj Jarange: ''मराठा नेते, अधिकारी, उद्योगपतींना बावनकुळे त्रास देत आहेत'', ओबीसी बैठकीनंतर जरांगेंचा हल्ला

Chandrashekhar Bawankule: मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जीआर काढला आहे. या शासन निर्णयाला सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे यांनी विरोध केला. त्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली. त्या माध्यमातून ओबीसींच्या मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे..कुणबी प्रमाणपत्र वाटपासंबंधीच्या जीआरनंतर ओबीसी नेत्यांच्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी सर्व ओबीसी नेत्यांची एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, बोगस कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रकरणं घडलेली आहेत. ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीने प्रमाणपत्र मिळवलेले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई होईल. छगन भुजबळ यांनी तसे पुरावे बैठकीमध्ये दिल्याचं बावनकुळेंनी सांगितलं..Coaching Center Blast: भयंकर! कोचिंग सेंटरमध्ये मोठा स्फोट, दोन विद्यार्थी जागीच ठार, अनेक जखमी, घटनेने खळबळ.बैठकीसाठी उपस्थित असलेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं की, आम्ही सरकारला सहा दिवसांचा वेळ देणार आहोत. तोपर्यंत सरकारने जीआरमध्ये अपेक्षित बदल केले नाहीत तर १० तारखेचा ठरलेला ओबीसी मोर्चा मुंबईत धडकणार आहे..बैठकीनंतर मनोज जरांगे पाटलांनी ओबीसी नेत्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. ते म्हणाले की, चंद्रशेखर बावनकुळे हे देवेंद्र फडणवीसांना अडचणीत आणणार आहेत. त्यासाठी त्यांचे प्रयोग सुरु आहेत. मराठा नेते, मराठा उद्योगपतींच्या मागे बावनकुळे लागले आहेत. मराठा अधिकाऱ्यांच्याही मागे ते लागले आहेत. अधिकाऱ्यांनी काही दिलं तर ठिक नाही दिलं तर लगेच निलंबित केलं जात आहे. संभाजीनगरचा एक अधिकारी निलंबित केला आहे..Gas Cylinder Explosion: 'शेवगाव शहरात गॅस सिलेंडरचा स्फोट, दोघेजण जखमी'; इमारतीच्या खिडक्यांच्या काचा फुटल्या, नेमकं काय घडलं...''ओबीसींच्या दोन-चार मंत्र्यांनी मराठा नेत्यांना अडचणीत आणण्याचं काम सुरु केलं आहे. आता मीही त्या नेत्यांच्या मागे लागायला सुरुवात करणार आहे. मी त्यांचे भ्रष्टाचाराचे प्रकरणं बाहेर काढणार आहे.'' अशा शब्दांत जरांगे पाटलांनी ओबीसी मंत्र्यांना इशारा दिलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.