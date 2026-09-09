Manoj Jarange : ‘एकनाथ शिंदे शहाणे व्हा’; मनोज जरांगेंचा संताप, उदय सामंतांनाही सुनावलं !

Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्याकडून एकनाथ शिंदे, उदय सामंत आणि संजय शिरसाट यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी षडयंत्र रचले जात असल्याचा त्यांनी दावा केला. .मनोज जरांगे यांनी “प्रसाद लाड आणि उदय सामंत यांना आतापर्यंत सगळे चांगले होते का?” असा सवाल करत सरकारच्या भूमिकेवर टीका करण्यात आली. तसेच, “तुम्ही संभाजीनगरला येऊन कोणतं षडयंत्र करताय? आंदोलन मोडीत काढायचं आहे का?” असा सवालही करण्यात आला. संबंधित नेत्यांनी आता हार मानायला हवी, असेही जरांगे म्हणाले..Manoj Jarange Maratha Reservation : 'निर्णय झाला नाही तर मुंबईला येणार'; मनोज जरांगे यांचे अंतरवाली सराटीत बारावे आमरण उपोषण सुरू, सरकारला दिला थेट इशारा.शंभूराज देसाई यांच्या भूमिकेचा उल्लेख करताना, “ही भूमिका मराठा समाजाला रुचलेली आहे,” असा दावा करण्यात आला. मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्यालर बोलू नका असे सांगितले जात असेल, तर संजय शिरसाट यांनी मराठ्यांचे प्रमाणपत्र कसे रद्द केले असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.“शिरसाट यांनी रद्द दिलेले प्रमाणपत्र त्यांनी जनतेसमोर आणावे,” अशी मागणीही करण्यात आली. “अजूनही वेळ गेलेली नाही, एकनाथ शिंदे शहाणे व्हा,” असे ते म्हणाले..Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंचा इशारा अन् बंडू जाधवांचं प्रत्युत्तर; म्हणाले, “आता कार्यक्रम रद्द करणं शक्य नाही”.उदय सामंत आणि शिरसाट यांच्यात फोनवर चर्चा झाल्याचा दावाही करण्यात आला. तसेच, “एकनाथ शिंदे यांना मराठ्यांमध्येच मारामाऱ्या लावून दंगल घडवायची आहे,” असा गंभीर आरोप यावेळी जरांगे यांनी केला आहे. .“उदय सामंत, तू मला दादा म्हणू नकोस. माझा माय-बाप समाज मला दादा म्हणतो,” असे म्हणत सामंत यांच्यावरही जोरदार टीका करण्यात आली. “तुमची तळमळ नेत्यासाठी, माझी तळमळ समाजासाठी,” असे वक्तव्य करत मनोज जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.