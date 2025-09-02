Maratha Reservation : गोंधळ करणाऱ्यांनी गावी निघून जावे : जरांगे

मुंबई : ‘‘मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे स्वागत करतो. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करा. मुंबईतील रस्ते तत्काळ रिकामे करा. गोंधळ करणाऱ्यांनी घरी जावे. मात्र मराठ्यांना आरक्षण घेतल्याशिवाय मी उठणार नाही,’’ असा निर्धार मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला. तसेच, मराठा व कुणबी एकच असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. .मराठा आंदोलनाच्या अनुषंगाने अॅड. गुणरत्ने सदावर्ते व अन्य लोकांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर तत्काळ सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर जरांगे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘मराठा समाजाचा अपमान होईल, असे कोणीही वागू नका. मला पाणी पिऊन तुमच्याशी संवाद करावा लागत असेल तर तुमचा उपयोग काय? मुंबईकरांना त्रास होईल असे अजिबात वागू नका.’’ यावेळी आंदोलनकर्त्यांच्या हुल्लडबाजीवर उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना जरांगे म्हणाले, की अंतरवाली सराटी येथे हीच मुले होती, मात्र तिथे अशी तक्रार झाली नाही. अनेक आंदोलनात ही मुले कार्यरत आहेत. मात्र याचवेळी तक्रारी करण्यात येत आहेत, हे संशयास्पद आहे. आंदोलनाला बदनाम करण्याचा बाहेरच्या लोकांचा हा प्रकार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..‘‘मराठा आंदोलकांनी उच्च न्यायालयाचे आदेशांचे पालन करायचे आहे. सर्व आंदोलकांनी आझाद मैदानावर झोपायचे आहे. पार्किंगसाठी पोलिसांनी ठरवून दिलेल्या मैदानावर गाड्या लावा आणि त्या मैदानावरच झोपा. आझाद मैदानावर झोपण्यासाठी जागा मिळाली नाहीतर क्रॉस मैदानावर जा. कोणत्याही परिस्थितीत मुंबईकरांना त्रास झाला नाही पाहिजे. गोंधळ घालणाऱ्यांची मला गरज नाही. समाजाची मान खाली जाईल, असे वागू नका. मराठ्यांचा अभिमान वाटावा, असे वर्तन करा,’’ असे सांगत कार्यकर्त्यांना त्यांनी चांगलाच दम भरला..जरांगे पाटील म्हणाले, ‘‘देवेंद्र फडणवीसांच्या आईला-त्या माय माऊलीला आमचं सांगणं आहे, की आई, जसं तुमचं देवेंद्र फडणवीस लेकरू आहे, तसं आमच्याही आईचं लेकरू देवेंद्र फडणवीस यांनी काल हिरावून घेतलं. आई त्या लेकराबद्दल बोलतात तर एक शब्द तरी या लेकराबद्दलही बोला, अशी आमची अपेक्षा आहे. गरिबाचं लेकरू आरक्षणासाठी पायपीट करत मुंबईला तुमच्या पोराच्या दारात आलं होतं. पण तुमच्या पोराने त्याला न्याय तर दिलाच नाही पण त्याचा खून केला. अॅटॅक येऊन मेला म्हणजे त्याला खूनच म्हटलं जातं,’’ असा आरोप जरांगे यांनी फडणवीसांवर केला..आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न‘‘आजवर अनेक आंदोलने झाली; पण प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधीला त्रास होईल, असे कुणीही वागले नाही. आता जाणीवपूर्वक मराठा आंदोलनाला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे. आंदोलकांना गोंधळ घालण्यासाठी, रस्ते अडविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. पहिल्या दिवशी आंदोलकांचे अन्न-पाणी बंद केले. मात्र गावाकडून अख्या मुंबईला जेवण पुरेल इतके अन्नधान्य आले आहे,’’ असे सांगत जरांगे यांनी आंदोलकांना संयमाने वागण्याचा सल्ला दिला..चर्चेची गरज नाहीमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलकांच्या वतीने कोणीतरी चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्याचा देखील जरांगे यांनी समाचार घेतला. ‘चर्चा करायला आमचे खेटर अडले का?’ अशी उलट विचारणा त्यांनी फडणवीस यांना केली. त्यांना चर्चेला कुठेही पाचशे किलोमीटर जायचे नाही, त्यांच्यापासून आम्ही दीडशे मीटरवरच उपोषण करत आहोत, याच ठिकाणी चर्चा होईल, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले..भुजबळांवरही टीकामंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यास केलेल्या विरोधाबाबत विचारले असता, जरांगे यांनी त्यांच्या शैलीत ‘येवलावाल्याला कोलितो’, असे सांगितले. तसेच, ‘मराठा व कुणबी एकच आहे, हेच फायनल आहे. त्यामुळे त्याला मी महत्त्व देत नाही,’ असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.