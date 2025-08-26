महाराष्ट्र बातम्या

Manoj Jarange: मनोज जरांगे यांना आझाद मैदानात आंदोलन करता येणार नाही; मुंबई हायकोर्टाची मनाई

Manoj Jarange Patil firm on Azad Maidan protest despite High Court ban: मनोज जरांगे पाटील हे आझाद मैदानाच्या आंदोलनावर ठाम आहे. आमचेही वकील न्यायालयात जातील, असं ते म्हणाले आहेत.
Manoj Jarange
Manoj Jarangesakal
संतोष कानडे
Updated on

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे येत्या २९ ऑगस्टपासून आझाद मैदानामध्ये आंदोलन करणार आहेत. परंतु त्यापूर्वीच मुंबई हायकोर्टाने आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास मनाई केली आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com