Manoj Jarange : मराठ्यांना १७ सप्टेंबरपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप करा, अन्यथा.... मनोज जरांगेंचा सरकारला अल्टिमेटम

Manoj Jarange : नाहीतर नारायण गडावरील दसरा मेळाव्यात आम्हाला सरकारच्या विरोधात मोठी भूमिका घ्यावी लागणार आहे, असा इशारच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे. मनोज जरांगे यांना आज रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळणार आहे.
हैद्राबाद गॅझेटियर प्रमाणे १७ सप्टेंबर पर्यंत मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही झाली पाहिजे. नाहीतर नारायण गडावरील दसरा मेळाव्यात आम्हाला सरकारच्या विरोधात मोठी भूमिका घ्यावी लागणार आहे, असा इशारच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे. मनोज जरांगे यांना आज रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळणार आहे. यानंतर ते नारायणगडावर जाणार आहेत. त्याआधी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

