Manoj Jarange : जरांगेंचा पुन्हा एल्गार! ३० मे पासून बेमुदत उपोषणाची घोषणा, आता काय आहे मागणी?

मराठा समाजाची शासन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिशाभूल व फसवणूक केल्याचा आरोप करत मनोज जरांगे यांनी ३० मे रोजी अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे पुन्हा एकदा मोठे आंदोलन आणि बेमुदत उपोषण करणार असल्याची घोषणा केली. शनिवारी (ता. १६) अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या जाहीर बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. .या बैठकीत राज्यभरातून मराठा समाजाचे मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते. यावेळी बोलताना जरांगे म्हणाले की, “२९ मेपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करावे, सातारा, हैदराबाद आणि इतर संस्थानांचे गॅजेट अध्यादेश लागू करावेत, राज्यातील सर्व सरसकट गुन्हे मागे घ्यावेत, तसेच आंदोलनात बलिदान दिलेल्या युवकांना महावितरण आणि औद्योगिक क्षेत्रात नोकरी देण्यासाठी अध्यादेश काढावा. सरकारकडे २९ मेपर्यंतची मुदत आहे. याची अंमलबजावणी झाली नाही तर ३० मे रोजी उपोषण आणि मोठे आंदोलन करण्यात येईल.”.Manoj Jarange: राहुल गांधींच्या सांगण्यावरून नागपूरचा मोर्चा, मनोज जरांगे, मंत्री छगन भुजबळांवर पुन्हा टीका.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करताना जरांगे म्हणाले, “मुंबईत समाज एकवटला होता, त्या वेळी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मग आता आमची प्रमाणपत्रे का रोखली जात आहेत? हैदराबाद गॅजेटनुसार मराठवाड्यातील मराठा बांधवांना तातडीने प्रमाणपत्र द्यावे आणि मराठा समाजाचे मन जिंकावे.”.Maratha Reservation : तुम्ही नाराज असाल तर हिमालयात जा..! जरांगे यांची छगन भुजबळांवर टीका.तसेच, “ज्या ५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत त्यांचे प्रमाणपत्र द्यावे, ग्रामपंचायतीमध्ये नोंदी लिहाव्यात, सातारा संस्थानचा अध्यादेश लागू करावा आणि १९९४ च्या धर्तीवर आरक्षणाचा अध्यादेश काढावा,” अशी मागणीही त्यांनी केली. सारथी संस्थेमधील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रखडल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. “महामंडळाचे १६०० ते १८०० कोटी रुपये थकले आहेत. विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे,” असे ते म्हणाले..यावेळी त्यांनी गंभीर आरोप करत सांगितले की, “माझ्या विरोधात बोलण्यासाठी काही मंत्र्यांनी एका संघटनेला दोन-दोन कोटी रुपये दिले.” तसेच नेकनूर येथील सरपंचावर ग्रामपंचायत जाळल्याचा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यामध्ये लक्ष घालून तो गुन्हा मागे घ्यावा, अशी मागणी केली.दरम्यान, ३० मे रोजी अंतरवाली सराटीत होणाऱ्या आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनसमुदाय उपस्थित राहणार असल्याचे सांगितले जात असून, बैठकीदरम्यानही मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.