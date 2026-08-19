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Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात कोणता नवा पेच निर्माण झाला? जरांगेंचा पुन्हा उपोषणाचा निर्णय का?

Why Is Manoj Jarange Threatening Another Hunger Strike? : मनोज जरांगे यांनी ५८ लाख कुणबी नोंदी, प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी २९ ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
Manoj Jarange Patil

Manoj Jarange Patil announces another agitation over pending Maratha reservation demands

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Manoj Jarange Patil Protest: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत त्यांनी नऊपेक्षा अधिक वेळा आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारत सरकारवर दबाव आणला. मागण्या मान्य झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा जरांगेंचा दावा आहे. विशेषतः कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय अडचणींमुळे त्यांनी पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिला.

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