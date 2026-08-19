Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात कोणता नवा पेच निर्माण झाला? जरांगेंचा पुन्हा उपोषणाचा निर्णय का?

Manoj Jarange Patil Protest: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत त्यांनी नऊपेक्षा अधिक वेळा आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारत सरकारवर दबाव आणला. मागण्या मान्य झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा जरांगेंचा दावा आहे. विशेषतः कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय अडचणींमुळे त्यांनी पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिला..नवा मुद्दा नेमका कोणता?सध्या मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात ५८ लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे. शिंदे समितीने कुणबी, कुणबी-मराठा आदी स्वरूपाच्या सुमारे ५८ लाखांहून अधिक ऐतिहासिक नोंदी शोधल्याचे सांगितले जाते. या नोंदींच्या आधारे पात्र मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे देऊन त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी जरांगेंची मागणी आहे.मात्र, सरकार आणि प्रशासनाकडून या नोंदींची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया संथ आहे, आधी जारी केलेल्या प्रमाणपत्रांची पुन्हा तपासणी केली जात आहे आणि विविध प्रशासकीय अडथळे निर्माण केले जात असल्याचे जरांगे म्हणतात. प्रमाणपत्रांची पुन्हा तपासणी झाल्यामुळे दोन राजीकीय नेत्यांचे प्रमाणपत्र रद्द झाले होते. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ५८ लाख नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे आणि त्यांची वैधता देण्याचा मुद्दा आता आंदोलनाचा प्रमुख केंद्रबिंदू बनला आहे..Manoj Jarange: 'चूक सुधारा नाहीतर...', जरांगेंचा शिंदे-फडणवीसांवर निशाणा.याशिवाय सातारा, कोल्हापूर, औंध तसेच हैदराबाद आणि बॉम्बे गॅझेटियरशी संबंधित शासन निर्णयांची पूर्ण अंमलबजावणी, ग्रामस्तरीय समित्यांना अधिक अधिकार, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, सारथीच्या योजना, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची थकबाकी तसेच शहीदांच्या कुटुंबीयांना नोकरी आणि मदत देण्याच्या मागण्याही प्रलंबित असल्याचे जरांगे यांचे म्हणणे आहे..मे महिन्यातील आंदोलनानंतर पुन्हा संघर्षमे २०२६ मध्येही जरांगे यांनी उपोषण केले होते. त्यावेळी सरकारकडून १२-सूत्री प्रस्ताव आणि काही आश्वासने देण्यात आल्यानंतर त्यांनी आंदोलन स्थगित केले. मात्र, या आश्वासनांची अंमलबजावणी समाधानकारक पद्धतीने झाली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता पुन्हा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. दुसरीकडे, ओबीसी संघटनांकडून ५८ लाखांचा आकडा गोंधळात टाकणारा असल्याचे सांगत त्यातील बहुतांश नोंदी जुन्या असल्याचा दावा केला जात आहे..२९ ऑगस्टलाच आंदोलनाची हाक का?२९ ऑगस्ट हा जरांगेंच्या आंदोलनासाठी महत्त्वाचा दिवस ठरला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी आंतरवाली सराटी येथे आपले पहिले मुख्य आमरण उपोषण २९ ऑगस्ट २०२३ रोजी सुरू केले होते. त्यानंतर १ सप्टेंबरला पोलिसांच्या लाठीचार्जनंतर मोठ्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. त्या घटनेला तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याने २९ ऑगस्टपासूनचे आंदोलन अंतिम आणि निर्णायक असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले आहे.सरकारने २८ किंवा २९ ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी मुदत त्यांनी दिली आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास मुंबईतील आझाद मैदानावर किंवा अंतरवाली सराटी येथे उपोषण अथवा आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला. यासाठी त्यांनी मुंबई पोलिसांकडे परवानगीसाठी अर्ज देखील केला आहे..Manoj Jarange: सरकार मराठा समाजापेक्षा मोठं नाही; 29 ऑगस्टच्या आंदोलनाबाबत जरांगेंचा थेट इशारा, अंतरवालीत येण्याचे आवाहन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.