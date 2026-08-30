Manoj Jarange Mumbai March: मनोज जरांगे यांनी हाक दिल्यास मुंबईकडे कूच ; मराठा बांधवांचा इशारा; सकल मराठा समाजातर्फे राज्य शासनाविरोधात निदर्शने

कोल्हापूर: मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी सकल मराठा समाजातर्फे शासनाच्या विरोधात ऐतिहासिक दसरा चौकात आज जोरदार निदर्शने करण्यात आली. अंतरवाली सराटी येथे मराठा योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यात आला. .भगवे झेंडे व भगव्या टोप्या परिधान करून समाज बांधवांसह महिलांनी घोषणा देत परिसर दणाणून गेला. दरम्यान, जरांगे-पाटील यांनी हाक दिल्यास कोल्हापुरातून हजारो मराठा बांधव मुंबईकडे कूच करतील, असा इशाराही देण्यात आला..Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेलच्या दरात पुन्हा मोठा बदल होणार? कच्च्या तेलाच्या किमतीतील हालचालींनंतर समोर आली महत्त्वाची अपडेट.यावेळी ‘एक मराठा, लाख मराठा’, ‘आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं’, ‘जरांगे-पाटील आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है’, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’, ‘राजर्षी शाहू महाराज की जय’ अशा घोषणा देण्यात आल्या..विविध समाजघटकांनीही आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला. उद्या (ता. ३०) दसरा चौकात सकाळी ११ वाजता समाज बांधवांनी जमावे, असे आवाहन केले आहे. वसंतराव मुळीक यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली..शासनाने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदीधारकांना तातडीने कुणबी दाखले वितरित करावेत, जात पडताळणी विभागाने विनाकारण त्रुटी काढून दाखले देण्यास विलंब करू नये, ‘सारथी’ व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला भरीव निधी द्यावा, अशा मागण्या केल्या. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून कर्ज घेऊन उद्योग-व्यवसाय उभारलेल्या समाजबांधवांनीही सक्रिय सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले..Gokul Election: सतेज पाटील यांच्याकडे ठराव ; कमी म्हणून भाजप नेत्यांच्या घरी; खासदार धनंजय महाडिक यांचा टोला.निदर्शनात रूपेश पाटील, बाबा इंदुलकर, दिलीप देसाई, चंद्रकांत पाटील, राजू सावंत, बाबा महाडिक, प्रवीण पाटील, शिवाजी माने, सरदार पाटील, रणजित देवणे, नागनाथ बेनके, शिवाजी भोळे, राजाराम सुकये, सुनीता पाटील, शैलजा भोसले, भैया कदम, प्रतीक साळुंखे, भारती दिवसे, दीपा डोणे, संजीवनी चौगुले, लता जगताप, महेश जाधव, संजय जाधव, डॉ. लक्ष्मीकांत नलवडे, आशीष पाटील, साताप्पा मगदूम, नामदेव पाटील, राजू घराळ, शंकरराव शेळके उपस्थित होते. विजय शिंदे, अशोक माळी, फिरोज खान, सोमनाथ घोडेराव यांनी पाठिंबा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.