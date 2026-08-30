महाराष्ट्र बातम्या

Manoj Jarange Mumbai March: मनोज जरांगे यांनी हाक दिल्यास मुंबईकडे कूच ; मराठा बांधवांचा इशारा; सकल मराठा समाजातर्फे राज्य शासनाविरोधात निदर्शने

Maratha Community Protests in Kolhapur: मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी कोल्हापुरात सकल मराठा समाजाने निदर्शने केली.
Manoj Jarange Mumbai March

Manoj Jarange Mumbai March

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी सकल मराठा समाजातर्फे शासनाच्या विरोधात ऐतिहासिक दसरा चौकात आज जोरदार निदर्शने करण्यात आली. अंतरवाली सराटी येथे मराठा योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यात आला.

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