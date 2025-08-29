Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाचं वादळ मुंबईत धडकलं; मनोज जरांगेंची तोफ आझाद मैदानात धडाडणार

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांना पुन्हा एकदा मुंबई गाठली आहे. ते लाखो मराठा आंदोलकांसह शुक्रवारी पहाटे मुंबईत पोहोचले असून थोड्यात वेळात ते आझाद मैदानात पोहोचणार आहेत. आंदोलनासाठी आझाद मैदानात जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दरम्यान चेंबूर येथे सना मलिक यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतुकीतही बदल करण्यात आले आहेत..वाहतुकीत बदल मनोज जरांगे पाटील यांच्या मोर्च्यात हजारो वाहने असल्याने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नवी मुंबई आणि मुंबईतील काही भागांतील वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. ) वाशी कडुन येणाऱ्या साऊथ बॉण्डने पांचरपोळ-फिवेकडे जाणारी सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. तसेच वीर जिजाबाई भोसले मार्गाकडुन ट्रॉम्बेकडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंदी करण्यात आली असून छेडानगर वरून फ्रीवेला जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना निर्बंध असून पर्यायी मार्ग पुढील प्रमाणे असतील. .वाशीकडुन येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना साऊथ बॉण्डने मानखुर्द टि जंक्शन ब्रीज स्लीप रोडने उजवे वळण वीर जिजाबाई भोसले मार्गाने आय ओ सी जंक्शन व छेडानगर मार्गाने मुंबई शहरात प्रवेश देण्यात आला आहे. तर घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोडने ट्रॉम्बे व फ्रिवेला जाणारी वाहने छेडानगर मार्गाने मुंबई शहरात प्रवेश करतील. छेडानगर वरून फिवेला जाणारी सर्व प्रकारची वाहने अमरमहल, नेहरूनगर ब्रीज, सुमननगर जंक्शन ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गाने पुढे जातील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.