Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाचा लढा आता मुंबईत, कसं असेल मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचं स्वरुप? वाचा...

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी 'चलो मुंबई'चा नारा देत २९ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे. राज्यातील मराठा बांधवांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे..आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे यांनी मुंबईतील आंदोलनाचे स्वरूप स्पष्ट केले. ते २७ ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटी येथून मुंबईकडे रवाना होणार आहेत. पैठण, अहिल्यानगर मार्गे जुन्नर येथे पोहोचून तिथे रात्रभर मुक्काम करतील. २८ ऑगस्ट रोजी सकाळी शिवनेरी किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दर्शन घेतल्यानंतर चाकण, लोणावळा, वाशी, चेंबूर मार्गे संध्याकाळपर्यंत आझाद मैदानावर पोहोचतील. २९ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता उपोषण सुरू होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली..Monoj Jarange Sabha : सरकारकडे फक्त १० दिवस उरलेत, अन्यथा...; अंतरवलीत मनोज जरांगे गरजले!.यावेळी बोलताना जरांगे म्हणाले, "आमचा कोणालाही त्रास देण्याचा हेतू नाही. आम्हाला आझाद मैदानावर शांततेने आंदोलन करायचे आहे. मुंबईत हजारो रस्ते आहेत, त्यापैकी एक रस्ता आम्हाला जाण्यासाठी मिळावा, अशी आमची सरकारला विनंती आहे.".Manoj Jarange-Patil: मराठा आरक्षण मिळवल्याशिवाय परतणार नाही: मनोज जरांगे-पाटील; प्रश्न निकाली न लागल्यास इतिहास घडवणार.मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागण्याही मांडल्या. "मराठा आणि कुणबी एकच आहे, याबाबतचा अध्यादेश काढून त्याची अंमलबजावणी करावी, ही आमची पहिली मागणी आहे. तसेच, हैदराबाद गॅझेट लागू करून त्याची अंमलबजावणी करावी. आम्हाला १० टक्के आरक्षण नको, कारण ते कधीही रद्द होऊ शकते. आम्हाला आमच्या हक्काचे कायमस्वरूपी आरक्षण हवे आहे. याशिवाय, सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी," असे त्यांनी स्पष्ट केले.