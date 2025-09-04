Manoj Jarange : मराठा आरक्षणासाठी खंबीर, सातारा गॅझेटियर लागू न केल्यास मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही; मनोज जरांगेंचा इशारा

Summary मनोज जरांगे यांनी सरकारला इशारा दिला की सातारा गॅझेटियर लागू न केल्यास मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही.त्यांनी ओबीसींसाठी उपसमितीचे समर्थन करत दलित, मुस्लिम, शेतकरी, आदिवासी आणि मायक्रो ओबीसींसाठीही उपसमित्या करण्याची मागणी केली.जरांगे यांनी आरोप फेटाळत सांगितले की ते फक्त मराठा समाजासाठी लढत आहेत आणि आरक्षण मिळवून देण्यास खंबीर आहेत..सरकारने मनोज जरांगे यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत हैद्राबाद गॅझेटियरचा जीआर त्यांना सोपविण्यात आल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. इतर मागण्यांची अंमलबजावणी लवकरच केली जाईल असे त्यांना आश्वासन देण्यात आले आहे. दरम्यान आज त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर मधील रुग्णालयात पत्रकार परिषदेत घेत सरकारला इशार दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्या मी खंबीर असून सातारा गॅझेटियरल लागू केले नाही तर रस्त्यावर फिरु देणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला आहे..ओबीसींसाठी उपसमिती नेमण्याबद्दल आमची कोणतीही हकरत नाही, हे गोरगरीब ओबीसींसाठी चांगले आहे, आता दलित मुस्लिमांसाठीही अशी उपसमिती करा असे मनोज जरांगे म्हणाले ते म्हणाले की, एवढंच नाही तर शेतकऱ्यांसाठी, आदिवासी आणि मायक्रो ओबीसी साठी उपसमित्या करा, गोरगरिबांचे कल्याण होऊ द्या. .मनोज जरांगे यांनी संभ्रम निर्माण करण्याऱ्या अभ्यासकांवरही निशाणा साधला, ते म्हणाले की मुंबईतील काही अभ्यासक जीआरमध्ये बदल होण्याचा संभ्रम निर्माण करत आहेत, हे अभ्यासक आंदोलनाच्या वेळी कुठे असतात? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. .एकनाथ शिंदेंचे हस्तक असल्याचा आरोप होत असलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मनोज जरांगे म्हणाले की, मी मराठ्यांचाच नोकर आहे. आहे दोन्ही राष्ट्रवादी, दोन्ही शिवसेना, भाजपला मोजत नाही. मीच मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षम मिळवून देण्यास सक्षम आहे, माझं जे आहे ते रोखठोक आहे. माझ्यासोबत समाज आहे मी समाजाला रिझल्ट देतो. .मनोज जरांगे म्हणाले की, मी शब्द दिला होती की मुंबईत जाणार आणि काबीज करणार, मराठ्यांनी ते करुन दाखवलं आणि आरक्षणही मिळवून दाखवलं, मराठवाड्यातील मराठ्यांना आरक्षण मीच देणार आहे असेही ते यावेळी म्हणाले. .FAQsप्रश्न: मनोज जरांगे यांचा मुख्य इशारा काय आहे? ➡️ जर सातारा गॅझेटियर लागू केला नाही तर मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही.प्रश्न: ओबीसी उपसमितीबद्दल मनोज जरांगे यांचे मत काय आहे? ➡️ त्यांना यात हरकत नाही, उलट इतर समाजांसाठीही अशा उपसमित्या व्हाव्यात अशी मागणी त्यांनी केली.प्रश्न: त्यांच्यावर होत असलेल्या राजकीय आरोपांना त्यांनी काय उत्तर दिलं? ➡️ ते म्हणाले की, मी कोणत्याही पक्षाचा हस्तक नाही; मी फक्त मराठ्यांचा नोकर आहे.प्रश्न: त्यांनी अभ्यासकांवर का टीका केली? ➡️ कारण काही अभ्यासक जीआरमध्ये बदल होणार असल्याचा संभ्रम पसरवत आहेत.प्रश्न: आरक्षणाच्या लढ्यात त्यांनी आपली भूमिका कशी स्पष्ट केली? ➡️ त्यांनी सांगितलं की, मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळवून देण्याची क्षमता माझ्यात आहे आणि समाज माझ्यासोबत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.