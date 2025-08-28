Video: मनोज जरांगेंच्या सभेत सरपंच मॅडमचं भाषण गाजलं! निर्मला नवले म्हणाल्या, आता जबाबदारी मुंबईकरांची!

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे शनिवारपासून मुंबईतल्या आझाद मैदानात उपोषण करणार आहेत. मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्या, या मागणीवर ते ठाम आहेत. शुक्रवारी जरांगे पाटील हे पुणे जिल्ह्यात होते.पुण्यातल्या कारेगावच्या माजी सरपंच निर्मला नवले यांनी जरांगे पाटलांच्या सभेत भाषण केलं. त्यांचं हे भाषण चांगलंच गाजत आहे. या अगोदर गावच्या लोकांनी मुंबईकरांना सांभाळलं, जपलं.. पण आता गावचे लोक मुंबईत जात आहेत. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी मुंबईकरांची आहे, त्यांची काळजी घ्या, असं आवाहन माजी सरपंच नवले यांनी केलं..निर्मला नवले यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन एक पोस्ट शेअर केली आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झालाय. त्या म्हणतात, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिकवणीने आपल्याला नेहमीच प्रेरणा दिली आहे. आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे की सुरक्षितपणे मुंबईत पोहोचावे..Ration Card e-KYC: काही दिवस बाकी! 'या' लोकांचे लवकरच होणार रेशन धान्य बंद; प्रशासनाचा इशारा .''मुंबईकरांनो, आजवर तुम्ही गावाकडे आलात तेव्हा गावकऱ्यांनी नेहमी तुमचे स्वागत केले, तुमची काळजी घेतली. आता वेळ आली आहे की तुम्हीही गावाची व गावकऱ्यांची तितकीच काळजी घ्यावी. गाव आणि मुंबई हे दोन्ही आपलेच आहेत – दोघांची जबाबदारी आपण सर्वांनी समानरित्या पार पाडूया.'' असं भावनिक आवाहन त्यांनी केलं..दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील हे शनिवारपासून आझाद मैदानात उपोषणाला बसणार आहेत. सरकारने त्यांना केवळ एका दिवसाच्या उपोषणाची परवानगी दिलेली आहे. एवढंच नाही तर आझाद मैदानामध्ये पाच हजारांपेक्षा जास्त लोक नकोत, अशीही सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे लाखोंच्या संख्येने मुंबईकडे निघालेल्या मराठ्यांना सरकार कसं सामोरं जाणार, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.