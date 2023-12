Manoj Jarange: इतर ठिकाणी समानता चालते मग आरक्षणात का नको? जरांगेंचा सवाल

सेलू : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिलेला अल्टिमेटम आता दोन दिवसांत संपणार आहे. यापार्श्वभूमीवर परभणीच्या सेलू इथं त्यांची जाहीर सभा पार पडली. यावेळी त्यांनी जरांगेंनी सरकारकडं केवळ दोनच दिवस शिल्लक असल्याचा इशारा दिला आहे.

तसेच इतर ठिकाणी समानता चालते मग आरक्षणताच का नाही? असा सवाल विचारत. मराठ्यांनी आता ८० टक्के लढाई जिंकली असून अशी संधी पुन्हा येणार नाही, असं आवाहन उपस्थित जनसमुदयाला केलं. (Manoj Jarange Parbhani Selu Maratha Reservation rally says Equality wants in other section why not in reservation)