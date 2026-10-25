Manoj Jarange Patil Audio Clip : मनोज जरांगे पाटील यांच्या ५०० कोटींच्या कथित ऑडिओ क्लिपवर ठाकरे गटातील बड्या नेत्याची एन्ट्री, म्हणाले कुवत पाहा

Audio Clip Controversy : मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर एकेरी भाषेत टीका करणाऱ्यांनी आपले वय आणि अधिकाराचे भान ठेवावे. कोणाची तरी वाहवा मिळवण्यासाठी त्यांच्यावर आरोप केले जात असून, जरांगेंचे काम आणि टीका करणाऱ्यांची कुवत महाराष्ट्र पाहत आहे, अशा शब्दांत शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांवर नाव न घेता टीका केली..मनोज जरांगे पाटील यांचा आजवरचा संघर्ष पाहता त्यांच्यात वैयक्तिक स्वार्थ दिसत नाही. हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, हीच त्यांची मागणी आहे. अशा निस्पृहपणे काम करणाऱ्या व्यक्तीविषयी जाणीवपूर्वक संशय निर्माण करणे योग्य नाही. टीका केल्याने जरांगे छोटे होणार नाहीत, तर ते आणखी मोठे होतील, असेही जाधव म्हणाले..जरांगे पाटील हे मराठा समाजाच्या हक्कांसाठी लढणारे ध्येयवादी नेते आहेत. मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटनुसार ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी ते सातत्याने भूमिका मांडत आहेत. त्यांच्या आंदोलनामागे वैयक्तिक स्वार्थ असल्याचे दिसत नाही, असे जाधव यांनी स्पष्ट केले..Raj Thackeray Documentary : डॉक्युमेंट्रीवरून राज ठाकरेंची पोस्ट चर्चेत; ३६ मिनीट १६ सेकंदाच्या व्हिडिओत नेमकं काय? मुंबई पोलिसांच्या विनंतीनंतर राज ठाकरे काय म्हणाले.दरम्यान, शिवसेनेतील नेते रामदास कदम आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील मोठेपणाच्या चर्चेवरही जाधव यांनी भाष्य केले. रामदास कदम मोठे की एकनाथ शिंदे, हे त्या दोघांनीच ठरवावे. कोण मोठे आहे, हे येणारा काळ ठरवेल, असा टोला त्यांनी लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.