Manoj Jarange Audio Clip: ''तो तुम्हाला गिळून टाकेल..'' जरांगेंनी 500 कोटींचा ऑडिओ बॉम्ब फोडला; ग्रुप बैठकीची धक्कादायक क्लिप...

Manoj Jarange Leaks 500 Crore Audio Clip: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेतून ५०० कोटी रुपयांच्या आरोपांचा बॉम्ब फोडला आहे. त्यांनी माध्यमांना ऐकवलेल्या ऑडिओ क्लिपमध्ये एक ग्रुप मीटिंग असल्याचं दिसून येतंय. ही बैठक ऑनलाईन पद्धतीने झालेली बैठक आहे. या पूर्ण मीटिंगची रेकॉर्डिंग आता व्हायरल झालीय.'मनोज जरांगे पाटलांना कसं उत्तर द्यायचं, त्यांची जवळची लोकं फोडून त्यांना कसं बोलतं करायचं, निवडणुकीत त्याचा काय फायदा होईल, काय नुकसान होईल..' अशी चर्चा बैठकीत झालेली आहे. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.बैठकीतील लोकांची चर्चापहिला- भाजप पक्ष मराठाद्रोही असल्याचं तो (मनोज जरांगे पाटील) सांगतोय.. केवळ मराठा नेते नव्हे ओबीसी नेत्यांनीही विचार करणं गरजेचं आहेदुसरा- आता तो शेती, कर्जमाफीकडे तो घुसलाय.. तो वेगवेगळ्या मुद्द्याला हात लावत राहील.. आपण त्या नरेटिव्हला उत्तर कसं द्यायचं या भानगडीत रहातो.पहिला- उदयनराजेंशी बोलता येईल का.. दुसरा- मला त्यांच्याशी आता बोलता येणार नाही. बाकी नावांशी मी बोलतो.तिसरा- काल निरंजन डावखरे आले होते तेव्हा त्याच्याविरोधातल्या मराठा लोकांशी बोलणं करुन दिलेलं आहे.. दरेकरांशी एक ग्रुप जोडून दिला आहे.. आपण शूचिता आणि पवित्रता पाळली तर डॅमेज होतंय.. हस्ते परहस्ते करुन त्याला डॅमेज करण्याची प्रक्रिया सुरु करुया.पहिला- नाही आवरलं तर तो मराठवाड्यात तुम्हाला हा गिळून घेईल. पक्षातलं कुणी बोलायलाय तयार होईना, आमदार घाबरत आहेत.मराठावाड्यातली लोकं त्याच्याविरोधात बोलायला तयार आहेत ना.. त्यांना अॅक्टिव्ह करणं गरजेचं आहे. नुसतं शरद पवार पैसे देताएत, टोपे पैसे देताएत असे आरोप करुन आपण मोकळं होतोय. त्याच्या विरोधातल्या चार जणांना आपण का नाही द्यायचे, आपल्याकडे नाहीत का काय?सीरियसली घेऊ हा विषय....Nagpur Deekshabhoomi : दीक्षाभूमीवर यंदा विक्रमी गर्दी; ७० व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाला देशविदेशातील अनुयायांची उपस्थिती.बैठकीतला पुढचा मुद्दा-पहिला- आर्थिक विषयावर लिहिलं पाहिजे. मी लिहितोय, पण त्यांचं (लोकसत्ता) माझ्यावर विशेष प्रेम आहे..दुसरा- तुम्ही लिहा, बघू कसे छापत नाहीत ते.. पुतळ्याचा मुद्दा आता काही दिवसांनी शांत होईल.महिला- जरांगे पाटील को ५०० करोड पोहोच चुके हैं.. श्रीकांत शिंदे के पास से पोहोच चुके है.. जरांगे पाटील विधानसभा में हमारे फायदे का रहेगा नहीं रहेगा इससे मेरा मत अलग है.. कॅल्क्युलेशन अलग हैं.. बाकी आप लोग जो सोचते है वो तथ्य भी हैं..जरांगे पाटील का पर्सनल टार्गेट देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी रहेगा.. बाकी विधानसभा में वो हमारे फायदे का थर्ड फ्रंट बन सकता हैं. मुझे ऐसा लगता है की जरांगे पाटील से हमें पर्सनल टार्गेट से बचना भी होगा और पर्सनल टार्गेट करना भी होगा..जो विषय हमारे काम के नहीं है उससे हम बहुत जबाब देते हैं.. और जो विषय हमारे काम के है वो विषय हम मुद्दा बना नहीं पाते. जैसे श्रीरामपूर में एक एससी लडके को कन्व्हर्ट कर दिया गया.. वो लडके का नाम लोखंडे हैंउससे नमाज पढवाया, उसके पिताजी को धमकाया.. बहुत सारी चिजे हुई.. लेकीन बडा मुद्दा नहीं बन पाया. महाराज जे स्टॅच्यू से हमें धन्या हटाना है ऐसे विषय को बढावा देना है.पहिला- श्वेताजींच्या विधानानंतर मला असं म्हणायचं आहे की, जरांगेंच्या आरोपांमध्ये मदत करण्यात भाजपचे नेते आहेत, ही माहिती आहे.. ही थर्ड फ्रंटसाठी आहे की, फडणवीसांना बदनाम करण्यासाठी आहे. श्रीरामपूरच्या विषयात ना विखेंनी मत व्यक्त केलंय ना तिथल्या नेत्यांनी.संभाजीनगरमध्ये एकाला महिलाला बँकेत सोडलं म्हणून मारहाण केली, पण त्यावर आपले लोक बोलत नाहीत..eBay Layoff: आधी 800 जणांची नोकरी गेली, आता आणखी 1,000 जणांवर संकट! eBay चा मोठा निर्णय; कोणाची नोकरी जाणार?.दरम्यान, मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला आवाहन करत याचं उत्तर मागवलं आहे. आंदोलक आणि आंदोलन संपवण्यासाठी, मराठा समाजाचं नुकसान करण्यासाठी षड्यंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला.