मराठ्यांनी ठरवायंच, नेत्याला मोठं करायचं की लेकराबाळांना; जरांगे पाटील रडले

मुंबईत मराठा आंदोलनासाठी जायचं ठरल्याचं सांगत मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला एकजूट दाखवण्याचं आवाहन केलंय. मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यानं मनोज जरांगे आक्रमक झाले आहेत. अंतरवाली सराटीत आंदोलनाच्या नियोजनाबाबत बैठकीनंतर बोलताना जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला लेकरा बाळांसाठी सहभागी व्हा असं आवाहन केलं. तसंच मराठा समाजानं आता ठरवायचंय की नेता मोठा करायचा की लेकरा बाळांना असंही जरांगे पाटील म्हणाले..तुमच्यात मराठ्यांचं रक्त खेळतंय तर नेत्याला पक्षाला का बाप मानता. तुमची लेकरं मोठी केल्यावर तुम्ही पक्षाला मोठं करा ना. प्रत्येक नेत्यानं आपलं वाटोळंच केलं, न्याय अजून देत नाहीत. लोकांना नोंदी नसून आरक्षण दिलंय. तुम्ही तुमच्या भूमिका मराठ्यांनी स्पष्ट करा असेही जरांगे पाटील यांनी म्हटलं..मुंबईला जायचं फायनल! ४ मुक्काम, ५ दिवस; बीड-नगर-पुणे-मुंबई, कसा असेल मार्ग? जरांगेंनी सांगितला प्लान.नेत्याच्या प्रॉपर्टीतला रुपया तुमच्या लेकरा बाळांना देणार नाहीत. तुमचं पोरगं पोरगी नोकरीला लागली तर घरात पैसे येतील. तुमचं दुखायला लागलं तरी नेता येणार नाही. तुमची बुद्धी चालत नाही का, कुणाला मोठं करताय. पक्षाला नेत्याला मोठं करा पण आधी तुमची लेकरं मोठी करा असं बोलताना मनोज जरांगे भावूक झाले..राजकारणाच्या आहारी का गेलात. दुसऱ्याच्या श्रीमंतीत मर्दानगी नका दाखवू, स्वत:ची लेकरं बघा, कोण नेता कोण पक्ष? तुमच्या संकटात नेता येणार नाही. तुमचं दुखायला लागलं तर लेक, पोरगंच येणार. लोकं गेले पुढं आपल्या, तुम्ही नेत्याला मोठं करत बसलाय. मी तुमच्या लेकरांसाठी झटतोय भांडतोय असं जरांगे पाटील म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.