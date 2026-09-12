महाराष्ट्र बातम्या

मराठ्यांनी ठरवायंच, नेत्याला मोठं करायचं की लेकराबाळांना; जरांगे पाटील रडले

Manoj Jarange Patil Breaks Down मुंबईला जायच्या तयारीला लागा हे सांगताना मनोज जरांगे पाटील यांना अश्रू अनावर झाले. मराठ्यांनी नेत्यांना मोठं करायचं की लेकराबाळांना हे ठरवावं असंही जरांगे म्हणाले.
Manoj Jarange Patil

Manoj Jarange Patil

Esakal

सूरज यादव
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मुंबईत मराठा आंदोलनासाठी जायचं ठरल्याचं सांगत मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला एकजूट दाखवण्याचं आवाहन केलंय. मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यानं मनोज जरांगे आक्रमक झाले आहेत. अंतरवाली सराटीत आंदोलनाच्या नियोजनाबाबत बैठकीनंतर बोलताना जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला लेकरा बाळांसाठी सहभागी व्हा असं आवाहन केलं. तसंच मराठा समाजानं आता ठरवायचंय की नेता मोठा करायचा की लेकरा बाळांना असंही जरांगे पाटील म्हणाले.

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