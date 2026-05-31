मनोज जरांगे पाटलांनी मध्यरात्री उपोषण सोडलं, सरकारने मागण्या केल्या मान्य; विखे-पाटील म्हणाले, चर्चा यशस्वी

मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील भर ऊन्हात उपोषणाला बसले होते. हे उपोषण शनिवारी रात्री उशिरा स्थगित करण्यात आलं. सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी सविस्तर चर्चेनंतर उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. जरांगे पाटील यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. तसंच शिंदे समितीला एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणीही मान्य करण्यात आलीय. Manoj Jarange Ends Hunger Strike After Government Assurances.मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्याचं सांगितलं. सकारात्मक चर्चेनंतर उपोषण स्थगित करण्यात आलंय. मनोज जरांगे पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याद्दल त्यांचे सरकारच्यावतीने आभार मानणारी पोस्ट विखे पाटील यांनी केलीय. मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर विखे पाटील म्हणाले की, सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांवर अंमलबजावणी होणार आहे. २-३ दिवसात सूचना काढण्यात येतील..उन्हात नको, सावलीत बसा! विखे पाटलांची जरांगेंना विनंती; म्हणाले, सातारा गॅझेटचं अवघड आहे.मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महायुती सरकार हे कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यास सरकारचे प्राधान्य असल्याचंही विखे पाटील म्हणाले..जरांगे काय म्हणाले?आपल्या मागण्यांनुसार मसुदा तयार करण्यात आलाय. कुणबीचा दस्तावेज दिला असून ते देण्याचंही मान्य केलंय. ५८ लाख नोंदी देण्याचं मान्य करण्यात आलंय. आतापर्यंत ४९ लाख नोंदी दिल्या आहेत. पुढच्या नोंदी देण्यासाठी विभागीय आयुक्त काम करणार असल्याची माहिती मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलीय..हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा सामाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे. जर अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र द्यायला नकार दिला तर निलंबनाची कारवाई केली जाईल. मराठा आणि कुणबीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले जाणार आहे. सगळ्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत आता सातारा संस्थानच्या गॅझेटचा जीआर लगेच काढावा अशीही मागणी जरांगे पाटील यांनी केली.