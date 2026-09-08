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जरांगेंची प्रकृती खालावली, वजन ७ किलोंनी घटलं तर शुगरही कमी झाली; मंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर घेतले उपचार

Manoj Jarange Patil Health: मागील दहा दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावल्याची माहिती समोर आली आहे.
Manoj Jarange Patil Health Update

Manoj Jarange Patil Health

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

Manoj Jarange Patil Health Update: मागील दहा दिवसांपासून जालन्याच्या अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी सरकारला १२ तारखेपर्यंतचा वेळ दिला असून त्या दिवशी सर्व मराठ्यांनी अंतरवाली सराटीत यावं, असं आवाहन देखील केलं आहे. मात्र गेल्या दहा दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil ) यांची प्रकृती खालावत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

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