जरांगेंची प्रकृती खालावली, वजन ७ किलोंनी घटलं तर शुगरही कमी झाली; मंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर घेतले उपचार

Manoj Jarange Patil Health Update: मागील दहा दिवसांपासून जालन्याच्या अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी सरकारला १२ तारखेपर्यंतचा वेळ दिला असून त्या दिवशी सर्व मराठ्यांनी अंतरवाली सराटीत यावं, असं आवाहन देखील केलं आहे. मात्र गेल्या दहा दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil ) यांची प्रकृती खालावत असल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मागील दहा दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती ढासळत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी सोमवारी दुपारी पत्रकार परिषदेत घेतली असता यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील यांना उलट्या झाल्या होत्या. तर मध्यरात्री त्यांची प्रकृती खूपच खालावली असता जालना येथील सिव्हिल सर्जन यांनी मनोज जरांगे यांची तपासणी केली. यावेळी त्यांची शुगर लेव्हल खूपच कमी झाली असून त्यांचे वजन देखील 7 किलोने कमी झाल्याचे समोर आले..Mumbai-Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्गावरील अवजड वाहतूक बंद होणार, गणेशोत्सवासाठी प्रशासनाची खबरदारी.दरम्यान, मनोज जरांगे यांची प्रकृती ढासळल्याची माहिती मिळताच मंत्री उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांनी सोमवार (ता. ७) रोजी मध्यरात्री अडीच वाजेच्या सुमारास फोन करून मनोज जरांगे यांना सलाईन घेण्याची विनंती केली. मंत्री उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांनी केलेल्या विनंतीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी सलाईन लावून घेतले. यावेळी त्यांना चार सलाईन लावण्यात आले असून शुगर लेवल आणि वजन कमी झाल्यामुळे मनोज जरांगे यांचा त्रास वाढला होता..उपोषण सोडण्यास नकारमराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावत असताना काही दिवसांपूर्वी त्यांनी सरकारच्या विनंतीवरुन एकदा पाणी प्यायले होते. मात्र उपोषण सोडा, या मागणीवर त्यांनी स्पष्ट नकार दिला होता. आज मंगळवार (ता. ८) रोजी मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज 11 वा दिवस आहे..BMC: महापालिकेचे ७९ नगरसेवक कचाट्यात, पाच जणांची निवड बाद; न्यायालयात आव्हान.मनोज जरांगे पाटील यांचं आवाहनमनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला येत्या १२ सप्टेंबर रोजी अंतरवाली सराटीत जमण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील मुंबईला जाण्याची तारीख जाहीर करणार आहेत. तथापि, गणेशोत्सवाच्या काळात मराठा आंदोलक मुंबईत धडकल्यास पोलीस यंत्रणेवर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.