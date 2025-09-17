Manoj Jarange Patil: चलो दिल्ली! मराठे दिल्लीत धडकणार, देशभरातील मराठ्यांना मनोज जरांगे करणार एकत्र
महाराष्ट्र बातम्या

Manoj Jarange Patil: चलो दिल्ली! मराठे दिल्लीत धडकणार, देशभरातील मराठ्यांना मनोज जरांगे करणार एकत्र

Manoj Jarange Patil's 'Chalo Delhi' Call to Unite Maratha Community Across India: मनोज जरांगे पाटलांनी आरक्षणाचा हा लढा व्यापक करत मराठा समाजाचं एकहाती नेतृत्व करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केल्याचं दिसून येत आहे.
Published on

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आता मराठा एकत्रिकरणाचा लढा हाती घेतल्याचं दिसून येत आहे. देशभरातील मराठा समाज एक व्हावा, विचारांची देवाण-घेवाण व्हावी यासाठी दिल्लीमध्ये मराठा अधिवेशन होणार आहे. बुधवारी जरांगे पाटील हे मराठवाड्यातल्या धाराशिव येथे होते. त्यावेळी त्यांनी समाजबांधवांशी संवाद साधला.

Loading content, please wait...
delhi
Maratha Reservation
Maratha
Manoj Jarange Patil
Marathi News Esakal
www.esakal.com