Manoj Jarange Patil: चलो दिल्ली! मराठे दिल्लीत धडकणार, देशभरातील मराठ्यांना मनोज जरांगे करणार एकत्र
Manoj Jarange Patil's 'Chalo Delhi' Call to Unite Maratha Community Across India: मनोज जरांगे पाटलांनी आरक्षणाचा हा लढा व्यापक करत मराठा समाजाचं एकहाती नेतृत्व करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केल्याचं दिसून येत आहे.
Maratha Reservation: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आता मराठा एकत्रिकरणाचा लढा हाती घेतल्याचं दिसून येत आहे. देशभरातील मराठा समाज एक व्हावा, विचारांची देवाण-घेवाण व्हावी यासाठी दिल्लीमध्ये मराठा अधिवेशन होणार आहे. बुधवारी जरांगे पाटील हे मराठवाड्यातल्या धाराशिव येथे होते. त्यावेळी त्यांनी समाजबांधवांशी संवाद साधला.