Manoj Jarange : मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला अभिजीत दिपकेंचा पाठिंबा; सरकारला दिला थेट इशारा

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. .जरांगे पाटील यांना आंदोलन करण्याची वेळ का आली, असा सवाल अभिजीत दिपके यांनी उपस्थित केला. एखादी व्यक्ती आंदोलन करते, तेव्हा तो तिच्यासमोरील शेवटचा पर्याय असतो. सरकार नागरिकांना आंदोलन करण्यास भाग पाडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला..मला मराठ्यांपासून लांब ठेवण्याचा पूर्वनियोजित कट; मनोज जरांगे आक्रमक, सरकारवर सडकून टीका .“जर सरकारने समाजातील मुलांना चांगलं शिक्षण दिलं असतं आणि रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून दिल्या असत्या, तर मनोज जरांगे यांना आंदोलन करावं लागलं असतं का?” असा सवाल दिपके यांनी केला. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळत नसणे हे सरकारचे अपयश असल्याचेही त्यांनी म्हटले. .जरांगेंसोबत चर्चा करून तोडगा काढामनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत सरकारने तातडीने चर्चा करावी आणि काही ना काही तोडगा काढावा, अशी मागणी दिपके यांनी केली. आपल्या आंदोलनाचा संदर्भ देत त्यांनी सरकारला इशाराही दिला. जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान सरकारने आंदोलकांना ३५ दिवस बसवून ठेवल्याचे ते म्हणाले.“३१ दिवसांनंतर सरकार आमच्यासोबत संवादासाठी आलं. मनोज जरांगे सरांसोबत सरकारने असं करू नये. त्यांच्यासोबत बसा, चर्चा करा आणि तोडगा काढा,” असे दिपके म्हणाले..Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंचं ठरलं! मुंबईत नव्हे अंतरवालीतच!! निर्णय का बदलला? अचानक मुंबईत जाण्याची शक्यता.‘जरांगे पाटील काही चुकीचं मागत नाहीत’मनोज जरांगे पाटील मराठा समाजातील मुलांसाठी शिक्षण आणि रोजगाराचा अधिकार मागत आहेत. त्यांच्या मागण्या चुकीच्या नसल्याचे दिपके यांनी म्हटले. तसेच आपण मनोज जरांगे पाटील यांची लवकरच भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. .दरम्यान, बॉम्बे हायकोर्टाच्या टायपिंग परीक्षेसंदर्भातील मागणी मान्य झाल्याचे दिपके यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी अद्याप प्रलंबित असल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकारने यावर तोडगा न काढल्यास पुन्हा मोठे आंदोलन उभारले जाईल. जंतर-मंतरवरील आंदोलनापेक्षाही मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा अभिजीत दिपके यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.