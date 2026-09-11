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Abhijit Dipke Criticism : 'कॉमेडियनना भेटायला वेळ, पण जरांगेंशी बोलायला नाही ’; अभिजीत दिपकेंचा सरकारवर घणाघात

Maratha Reservation : अभिजीत दिपके यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. सरकारला इतरांना भेटण्यासाठी वेळ आहे, मात्र 14 दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या जरांगे यांच्याशी कोण चर्चा करणार, असा सवाल दिपके यांनी केला.
Abhijit Dipke criticism of Maharashtra government

Abhijit Dipke Criticizes Government Over Manoj Jarange Patil Protest

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मराठा आरक्षण आणि समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या भूमिकेवर कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी टीका केली आहे. "तुम्हाला कॉमेडियनना भेटायला वेळ आहे, पण इथे मनोज सर 14 दिवसांपासून उपाशी आहेत, त्यांच्याशी कोण बोलणार?" असा सवाल दिपके यांनी उपस्थित केला. अभिजीत दिपके यांनी अंतरवाली सराटीतील उपोषणस्थळी मनोज जरांगे यांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला.

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