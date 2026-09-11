Abhijit Dipke Criticism : 'कॉमेडियनना भेटायला वेळ, पण जरांगेंशी बोलायला नाही ’; अभिजीत दिपकेंचा सरकारवर घणाघात

मराठा आरक्षण आणि समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या भूमिकेवर कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी टीका केली आहे. "तुम्हाला कॉमेडियनना भेटायला वेळ आहे, पण इथे मनोज सर 14 दिवसांपासून उपाशी आहेत, त्यांच्याशी कोण बोलणार?" असा सवाल दिपके यांनी उपस्थित केला. अभिजीत दिपके यांनी अंतरवाली सराटीतील उपोषणस्थळी मनोज जरांगे यांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. .मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनस्थळी येऊन मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या ऐकाव्यात आणि या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली. एमपीएससी विद्यार्थी आणि मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने गांभीर्याने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचेही दिपके म्हणाले..Manoj Jarange : मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला अभिजीत दिपकेंचा पाठिंबा; सरकारला दिला थेट इशारा."प्रथमेश देशमुखसारखी परिस्थिती अनेक विद्यार्थ्यांची होऊ नये, यासाठी सरकारने लवकर तोडगा काढावा," असे दिपके यांनी म्हटले. तसेच, "या देशात आणि या राज्यात काय चालले आहे, मला कळत नाही. आपण ज्यांना निवडून दिले आहे, ते समाजासाठी झटणाऱ्या लोकांना सोडून सगळ्यांना भेटतात," अशी टीकाही त्यांनी केली. .मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण आणि रोजगाराच्या पुरेशा संधी सरकारने उपलब्ध करून दिल्या असत्या, तर आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असा दावा दिपके यांनी केला. सरकार नागरिकांना आवश्यक सुविधा देण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोपही त्यांनी केला..Manoj Jarange Maratha Reservation : 'निर्णय झाला नाही तर मुंबईला येणार'; मनोज जरांगे यांचे अंतरवाली सराटीत बारावे आमरण उपोषण सुरू, सरकारला दिला थेट इशारा.दरम्यान, दिल्लीतील सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाचा संदर्भ देत दिपके यांनी सरकारला इशारा दिला. "जरांगे यांना 26 दिवस उपाशी ठेवायचे आहे का? सोनम वांगचुक यांच्याप्रमाणे जरांगे यांना उचलण्याचा प्रयत्न केला, तर संपूर्ण महाराष्ट्र येथे येईल," असे ते म्हणाले.मनोज जरांगे हे केवळ स्वतःच्या मागणीसाठी नव्हे, तर समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी उपोषण करत असल्याचे दिपके यांनी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.