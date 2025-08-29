महाराष्ट्र बातम्या

Manoj Jarange: मनोज जरांगे OBC मधूनच Maratha आरक्षणावर ठाम का? स्वतंत्र आरक्षणाला विरोध का? टेक्निकल गोष्ट समजून घ्या...

Why Manoj Jarange Insists on OBC Quota for Maratha Reservation and Why OBC Leaders Oppose | मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण की ओबीसीतूनच? महाराष्ट्रातील हा वाद पुन्हा तापला आहे. येथे जाणून घ्या तपशील आणि कायदेशीर बाजू.
manoj jarange patil
manoj jarange patil
Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी समाजातील आरक्षणाचा वाद पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले आहेत. त्यांनी ओबीसी कोट्यातूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यावर ठाम भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे, ओबीसी समाजाने याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. 28 ऑगस्ट 2025 रोजी नागपुरात झालेल्या ओबीसी समाजाच्या बैठकीत मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही समाजांच्या हितांचा विचार करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण, हा पेच कसा सुटणार? चला, जाणून घेऊया.

Maratha Reservation
Maratha
maratha protest
maratha community reservation
OBC and Maratha reservation
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange leadership

