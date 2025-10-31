Manoj Jarange: ''सरकारने शेतकऱ्यांना फसवलं'', मनोज जरांगे संतापले; बच्चू कडू मात्र समाधानी

Nagpur Farmer Protest: राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, या मागणीसाठी नागपूमरमध्ये बच्चू कडू यांच्या नेृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आलं. शेवटी आंदोलक आणि मुख्यमंत्री यांच्यात शुक्रवारी मुंबईत चर्चा झाली. मुखयमंत्र्यांनी ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी देण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर बच्चू कडू यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे..मनोज जरांगे पाटील शनिवारी पुण्यात आहेत. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. शुक्रवारी त्यांनी बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाला भेट दिली होती. तेव्हा आपण सोबत आहोत, असं म्हटलं होतं. मात्र आता त्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचं म्हटलं आहे.मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांची आजची परिस्थिती भयानक आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने कर्जमाफीचा निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. मात्र सरकारने ही फसवणूक केलेली आहे. ३० जूनला कर्जमाफी देणार म्हटले, पण तोवर शेतकरी मरेल, त्याचं काय? सरकारचं हे आश्वासन विश्वास ठेवण्यासारखं नाही..Bachchu Kadu: शेतकरी आंदोलनाचं प्लॅनिंग अन् 'प्रहार'साठी छुपा अजेंडा! | Devendra Fadnavis | Sakal News.जरांगे पाटील पुढे म्हणाले की, राज्य सरकार सूड भावनेने वागत आहे. सध्या राज्यात सरसकट कर्जमुक्तीची गरज आहे. समित्या काही कामाच्या नाहीत, समिती बरखास्त करुन निर्णय घ्या, नाहीतर रस्त्यावर फिरु देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला..PMC News : पुण्यात ई-कचऱ्याचा डोंगर, वर्षाला २० हजार टन ई-वेस्टची वाढ; महापालिकेची 'पेहेल २०२४' योजना, ४०० केंद्रे उभारणार.सातारा गॅझेट कधी लागू होणार?हैदराबाद गॅझेट लागू होऊन दोन महिने लोटले तरी अद्याप प्रमाणपत्र वाटप सुरु केलेले नाही. सरकारने लवकर पावलं उचलावीत. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र मी हळूहळू आरक्षणात घालणार आहे, असं जरांगे म्हणाले. सरकारने सातारा गॅझेट लागू करण्याची मागणीही त्यांनी केली.मंगळवारी होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये अहवाल स्वीकारण्यात येणार असून सातारा गॅझेट लागू होणार आहे. एकदा जीआर निघाला की काहीही टेन्शन राहणार नाही. मराठ्यांनी घाई करु नये. आपल्याला प्रमाणपत्र मिळालं आणि फेसबुकवर टाकलं की लगेच काहींचा जळफळाट होतो,असंही जरांगे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.