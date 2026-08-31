Prakash Ambedkar on Jarange: जरांगे यांच्या आंदोलनाचे केंद्र मुंबईऐवजी दिल्लीकडे - ॲड. प्रकाश आंबेडकरांचा दावा

पुणे: "मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची दिशा आणि आंदोलनाचे केंद्र बदलले असून, पूर्वी मुंबई आणि ठाण्याभोवती असलेले आंदोलनाचे केंद्र आता दिल्लीकडे सरकले आहे. गरीब मराठ्यांच्या प्रश्नापेक्षा सत्तेच्या राजकारणातील पटावरचा खेळ या आंदोलनात अधिक असल्याचे दिसत आहे," असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी केला. बेरोजगार आणि त्रस्त तरुण मराठा वर्गाने कोणाच्या नादी लागू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले..पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, "जरांगे यांना पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेनेतील मराठा नेत्यांनी ही मागणी कधीच मान्य होणार नाही, हे सांगण्याची हिंमत दाखवावी." ॲड. आंबेडकर म्हणाले, "मागण्याच अशा मागायच्या की ज्या मान्यच होणार नाहीत आणि त्यातून डोके भडकवण्याचे काम सुरू ठेवायचे, याला आता आळा बसला पाहिजे..सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक माहिती आणि आकडेवारी शासनाने न्यायालयासमोर ठेवावी. ती घटनेच्या चौकटीत आहे की नाही, याची तपासणी करून न्यायालय निर्णय देईल. मात्र, कोणत्यातरी प्रवर्गात जाऊन आरक्षण मागताना त्या प्रवर्गाचे निकष पूर्ण करावे लागतात. ओबीसी नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे दिसत असले तरी, लढणारा ओबीसी वर्ग आणि ओढून-ताणून ओबीसींचे नेतृत्व करणारा वर्ग वेगळा आहे. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांनीच या प्रश्नावर अधिक बोलणे योग्य ठरेल," असे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले..दुटप्पी भूमिका असू नये..."आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे अमेरिकेतील भाषण ऐकले असेल. जगाला आपण सर्वांना सोबत घेऊन चालतो, असे सांगायचे आणि भारतात आल्यानंतर एकमेकांना दूर लोटायचे, अशी दुटप्पी भूमिका चळवळीत आणि राजकारणात असू नये," असेही ॲड. आंबेडकर यांनी म्हंटले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुरस्कार मिळाल्याबाबत विचारले असता, "भारतामध्ये एक पुरस्कार घेता आला नाही आणि छोट्या देशांना धमकावून पुरस्कार घेत आहेत," अशी टीका आंबेडकर यांनी केली..ध्वनिपातळीचे नियम पाळा...गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डीजेच्या मुद्दा उपस्थित होत आहे, यावर आंबेडकर म्हणाले, "ध्वनी हा आता परिणाम करणारा घटक झाला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेली डेसिबलची मर्यादा सर्वांनी पाळली पाहिजे. देवाच्या नावाने, लग्नाच्या निमित्ताने किंवा मोर्चाच्या निमित्ताने ध्वनिवर्धक वापरला तरी नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत.".राहुल गांधींच्या कार्यक्रमावर टीकालोकसभेतील विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांच्या पुण्यातील विद्यार्थ्यांशी संवाद कार्यक्रमाबाबत संवादाचा अभाव असल्याची टीका केली. राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांना आधी प्रश्न न देता त्यांच्याकडून थेट प्रश्न घेऊन त्यांना उत्तरे दिली असती, तर संवाद अधिक जिवंत झाला असता. सध्याच्या कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद झाल्याचे दिसले नाही," असेही ॲड. आंबेडकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.