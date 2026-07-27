Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाचा लढा पुन्हा सुरू होणार? २९ जुलैला मनोज जरांगे काय घोषणा करणार? आंदोलनाच्या पुढील दिशेवर निर्णय लवकरच

महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण चळवळीतील एक प्रमुख व्यक्तिमत्व असलेले मनोज जरांगे-पाटील यांनी २९ जुलै रोजी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे बेठकीचे आयोजन केले आहे. त्यांनी आपल्या समर्थकांना सकाळी १० वाजेपर्यंत अंतरवली सराटी येथे पोहोचण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे या बैठकीत मनोज जरांगे-पाटील मराठा आरक्षण चळवळीसंदर्भात कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..मनोज जरांगे यांनी अलीकडेच दिल्लीतील जंतर मंतरला भेट दिली. जिथे त्यांनी कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांची भेट घेतली आणि आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. यानंतर त्यांनी मराठा समाजाला २९ जुलै रोजी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. जरांगे यांनी यापूर्वी मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी केली होती आणि या मागणीसाठी उपोषणही केले होते. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारच्या वतीने त्यांची भेट घेतली आणि प्रशासन त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले..MPSC Paper Leak News: औषध निरीक्षक भरती परीक्षेवर पेपरफुटीचा आरोप, एमपीएससीचा इन्कार; अफवांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम.मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ जुलै रोजी अंतरवली सराटी येथे मराठा समाजाच्या सदस्यांच्या सभेचे आयोजन केले आहे. त्यांच्या टीमने या सभेसंदर्भात राज्यभरातील मराठा समाजाच्या सदस्यांना संदेश पाठवले आहेत. २९ जुलै रोजी होणाऱ्या या सभेत जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. सूत्रांनुसार, ही सभा अंतरवली सराटी येथे सकाळी ११ वाजता सुरू होईल..भरती प्रक्रियेतून निवड झाली, पण ३ महिन्यांपासून नियुक्तीची प्रतीक्षा; पात्र उमेदवारांचा जीव टांगणीला.मे २०२६ मध्ये, जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावातील कडक उन्हात उपोषण सुरू केले. ज्यांच्या ५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यांनी आग्रह धरला की, ही प्रमाणपत्रे प्रमाणित केली जावीत, विभागीय आयुक्तांकडून दर १५ दिवसांनी त्यांचा आढावा घेतला जावा आणि ओळखल्या गेलेल्या ५८ लाख नोंदींसाठी प्रमाणपत्रे देण्यास अयशस्वी ठरलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जावी. उपोषणादरम्यान त्यांनी मंत्री राधाकृष्ण पाटील यांच्यामार्फत या मागण्या केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.