मनसुख हिरेन मृत्यूप्रकरणाचा तपासही आता 'एनआयए'कडं

व्यापारी मनसुख हिरेन मृत्यूप्रकरणाचा तपासही आता राष्ट्रीय तपास एजन्सी (NIA)कडं वर्ग करण्यात आला आहे. यापूर्वी या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र दहशतवादी विरोधी पथकाकडून (ATS) सुरु होता. केंद्रीय गृहमंत्र्यालयाने (MHA) या तपासाच्या हस्तांतरणाचे आदेश काढले आहेत. एटीएसकडून हा तपास काढून घेण्यात आल्याने ही राज्य पथकावर ओढवलेली नामुष्की मानलं जात आहे.

एटीएसने अनेक दिवसांपासून हिरेन प्रकरणाचा तपास केला. मात्र, त्यांना यात गती दाखवता आली नही. यात काय पुरावे आहेत हे देखील एटीएसनं वेळोवेळी समोर आणलं नसल्याचं बोललं जात आहे. एटीएसनं सुमारे १०० लोकांकडे या प्रकरणी चौकशी केली. दरम्यान, या प्रकरणातील प्रमुख संशयीत आरोपी एपीआय सचिन वाझे यांना कोर्टानं जामीन मंजूर केला होता त्यावेळी एटीएसला त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी करता येणं शक्य होतं. मात्र, एटीएसकडून ते देखील केलं गेलं नाही. त्यामुळेच या सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर मनसुख हरेन मृत्यू प्रकरणाचा तपास एनआयएकडं वर्ग करण्यात आला आहे.