मराठा बिझनेसमन फोरमची कोकणच्या पूरग्रस्तांना मदत

मुंबई: महापुरामुळे संसार मोडून पडलेल्या कोकणातील पूरग्रस्तांना (kokan flood affected people) साह्य म्हणून मराठा क्रांतीमोर्चा तसेच मुंबईतील "मराठा बिझनेसमन फोरम" (Maratha businessman forum) यांच्यातर्फे जीवनावश्यक वस्तू व अन्नधान्य पाठविण्यात आले. फोरमचे अध्यक्ष शशिकांत पवार (Shashikant pawar) व कार्याध्यक्ष अरुण पवार यांच्यातर्फे मदतीचे आवाहन (appeal for help) करण्यात आले होते. (Maratha businessman forum provide help to flood affected kokan region dmp82)

त्याला अनेक मराठा उद्योजकांनी प्रतिसाद दिला. तसेच मराठा क्रांतीमोर्चा महामुंबईचे समन्वयक वीरेंद्र पवार व अन्य समन्वयकांनी पूरग्रस्तांना लागणारे घरगुती समान, खाद्यपदार्थ, तेल, मीठ, डाळी तसेच इतर मदत उभी केली.

हे साहित्य तसेच पाणी ओसरल्यानंतर लागणारे साफसफाईचे साहित्य व साथीचे रोग पसरू नये म्हणून लागणारी औषधे यांची पहिली खेप सोमवारी कोकणाकडे रवाना केली. फोरम व क्रांतीमोर्चा यांच्यातर्फे यापुढेही अशी मदत केली जाईल, असे समन्वयकांनी सांगितले.