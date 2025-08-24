Manoj Jarange: ओबीसींनी मराठ्यांच्या अंगावर यायचं नाही, आम्ही जातीवादी...; मनोज जरांगे कडाडले, काय म्हणाले?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यात पुन्हा एकदा संघर्ष पेटण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत संतप्त भाषण केले आहे. ते २९ ऑगस्टला मुंबईत मोर्चा घेऊन येणार आहेत. यावेळी शांततेत मुंबईत येण्याचे त्यांनी कार्यकर्त्यांना आवाहन केले आहे..मनोज जरांगे म्हणाले की, मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं म्हटलं की काहींना पोटदुखी सुरू होते. पण इतर २९ जातींना आरक्षणात घेतलं जातं. हे नेमकं काय चाललंय? मराठ्यांच्या नाकावर टिच्चून इतरांना आरक्षण दिलं जातं, पण आपली मागणी असूनही आपल्याला दिलं जात नाही. हा सरळ खुनशीपणा आहे. आता कुणी शांत बसायचं नाही. मराठा समाज मागास असूनही आरक्षणात घेतला जात नाही. सगळ्या समाजांच्या मागण्यांची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आम्ही मुंबई सोडणार नाही. .DJवर पोलिसांचा कंट्रोल, जरांगे भडकले; फडणवीसांचं नाव घेत म्हणाले, चिल्लर चाळे... दंगल घडवायची होती का?.आम्ही न्यायासाठी मुंबईत येणार आहोत. कुणाला त्रास द्यायला नाही, पण जर आमच्या लेकरांना डिवचलं तर महाराष्ट्रातल्या भाजप आमदार–मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही. सरकारमधल्या कुणालाच सुट्टी देणार नाही. मराठा लेकरं मुंबईला लढायला येणार असतील, तर इथली मायमाऊली त्यांना भाकर आणि तांब्याभर पाणी देणार. आम्ही चार महिन्यांपासून अंमलबजावणी करा म्हणतोय. आम्ही तुमचे, तुम्ही आमचे. मुंबईत गणपती आहे, वारकरी परंपरा आहे, हिंदू संस्कृती आहे. त्याच श्रद्धेनं आम्ही येतोय. तिथं थांबणार आहोत, मागे फिरणार नाही, असं ते म्हणाले आहेत..चलो मुंबई! शेवटची फाइट, गुलाल उधळूनच परतायचं; जरांगेंचा सरकारला इशारा, २९ ऑगस्टला कसं असेल नियोजन.देवेंद्र फडणविसांवर टीका करत मनोज जरांगे म्हणाले की, फडणवीसांना जातीत भांडणं लावण्याचं काही उरलं नाहीय. धनगरांना फसवलं, ओबीसींना काही दिलं नाही. आमच्या लाडक्या बहिणींनाही फसवलं, आता तिला पैसाही मिळत नाही. ओबीसींचं रक्त म्हणतात, मग कर्जमाफी का केली नाही? ओबीसी समाजही फडणवीसांच्या चालबाजीला ओळखू लागलाय. ओबीसींनी मराठ्यांच्या अंगावर यायचं नाही. राजकारण्यांनी जातीमध्ये फूट पाडलीय. आम्ही जातीवादी नाही. आम्ही धनगर–वंजारी समाजाच्या प्रश्नांनाही आवाज दिला. संस्कारांमुळे आम्ही भांडणं करत नाही, पण अन्याय सहन करणार नाही. आता कुणालाही सोडणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.