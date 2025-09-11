Maratha Reservation : तुम्ही नाराज असाल तर हिमालयात जा..! जरांगे यांची छगन भुजबळांवर टीका

अंकुशनगर : ‘‘शासनाने मराठा समाजासाठी काढलेल्या ‘जीआर’वर नाराज असाल तर महाराष्ट्रात राहू नका, हिमालयात निघून जा’’ अशी टीका मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर केली. ‘जीआर’ला विरोध करुन ते समाजाला आणि सरकारला डाग लावायचे काम करीत आहेत. जोपर्यंत छगन भुजबळ आहेत, तोपर्यंत मराठा आणि ओबीसी एक होऊ देणार नाहीत, ते लढत असतील तर मराठवाड्यातील सगळ्या आमदारांनासुद्धा एका बाजूने यावे लागेल, असेही ते म्हणाले..येथील निवासस्थानी जरांगे यांनी बुधवारी (ता.१०) माध्यमांशी संवाद साधला व नाव न घेता भुजबळ यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘गतवेळी त्यांनी माझ्या एकट्याच्या विरोधात दीडदोनशे जणांची टीम उभी केली होती. तरीही मी त्यांनी सांगितले होते की आरक्षण आणूनच दाखवेन. त्यानुसार आताही पश्चिम महाराष्ट्र आणि सगळा मराठवाडा आरक्षणात आलाच आहे. तुम्हाला काय करायचे ते करा; कितीही ओरड करा, पण सरकारला गोरगरीब ओबीसींची जेवढी गरज आहे, तेवढीच मराठ्यांचीही आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळ उपस्थिती स्थापन केली आहे. जातीजमातींमध्ये भांडण लावण्यापेक्षा गोरगरीब ओबीसींसाठी योजना राबवण्यासाठी या उपसमितीचा उपयोग केला पाहिजे’’..‘‘शासनाने हैदराबाद गॅझिटियर लागू करण्याचा ‘जीआर’ काढला आहे. त्यातून कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत. त्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर मराठा बांधवांना मिळणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंगळवारी (ता. ९) काही निर्णय घेतले आहेत. त्यावर आम्ही खुश आहोत. .पूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जसे अभियान राबवले होते, तसे आताही राबविले जाईल, आणि ते उपसमितीच्या बैठकीत मांडले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. विखे पाटील हे प्रक्रिया किचकट करणार नाहीत, असा विश्वास आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस हे सुद्धा आता मराठ्यांचा राग अंगावर घेणार नाहीत, असे वाटते.आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे काम शासनाने आता सुरू केले आहे,’’ असे ते म्हणाले..हैदराबाद गॅझेटियरचा ‘जीआर’ निघाला आहे. कुणबी नोंद सापडलेल्यांना १७ सप्टेंबरपर्यंत प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू करा. कोणाचे ऐकून ‘जीआर’मध्ये गडबड करू नका. अन्यथा बीड जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र नारायण गडावर होणाऱ्या दसरा मेळाव्यात पुढील भूमिका जाहीर करणार आहे.- मनोज जरांगे, मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.