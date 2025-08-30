Maratha Reservation Protest : ज्यांच्याकडे सातबारा आहे, त्यांना कुणबी म्हणून ग्राह्य धरा; बीडमधील आमदारांची मोठी मागणी...

Beed MLAs Push for Satbara Holders to Be Recognized as Kunbi in Maratha Reservation Debate : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. मराठा समाजाला ओबीसी गटातून आरक्षण मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे. यासंदर्भात आज मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठकही पार पडली. या बैठकीत बीडमधील आमदारांनी नवी मागणी मांडली आहे, ज्यामुळे आता वाद होण्याची शक्यता आहे..ज्यांच्याकडे सातबारा आहे, त्यांना कुणबी म्हणून ग्राह्य धरावे, अशी मागणी बीडमधील आमदारांनी केली आहे. या आमदारांमध्ये प्रकाश सोळंके, संदीप क्षीरसागर, विजयसिंह पंडित आणि सुरेश धस यांचा समावेश आहे. त्यांनी उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे..Maratha Reservation : नाशिकहून हजारो मराठा आंदोलक मुंबईच्या दिशेने, आरक्षणाच्या मागणीसाठी एल्गार!.यासंदर्भात बोलताना आमदार प्रकाश सोळंके म्हणाले, "आज उपसमितीची बैठक झाली. यावेळी बीडच्या आमदारांनी उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. ज्यांच्याकडे सातबारा आहे, त्यांना कुणबी म्हणून ग्राह्य धरावे, असा प्रस्ताव आम्ही त्यांना सादर केला. यावेळी त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या समितीचे सदस्य मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. मनोज जरांगे यांचे आंदोलन लवकरात लवकर संपावे, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.".दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा जोर धरत आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तहसील स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या वंशावळ समितीचा कार्यकाळ 30 जून 2026 पर्यंत वाढवला आहे..Maratha Reservation : अटल सेतूवर मराठा आंदोलक प्रचंड आक्रमक; पोलिसांशी चकमक; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी.ही समिती कुणबी आणि मराठा-कुणबी जातीतील पात्र व्यक्तींच्या पात्रतेची चाचणी करते. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी 30 ऑगस्ट रोजी ही माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.