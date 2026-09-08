संविधानात बसेल ते मिळेल, कुणाच्या ताटातलं देणार नाही; मराठा आरक्षणावर फडणवीसांची प्रतिक्रिया, जरांगे म्हणाले, ताटच उरणार नाही

Maratha Reservation: मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज १२वा दिवस असून ते अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी उपोषण करत आहेत. सरकारकडून शिष्टमंडळ चर्चेसाठी येणार नसल्याचं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यावर जरांगे यांनी शिष्टमंडळ आलं नाही तरी चालेल, आम्ही १२ तारखेला मुंबईला जाणारच, असं ठणकावून सांगितलं आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा समाजासंदर्भात चर्चा झालीय. सर्व मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यात आला असून काही शंका किंवा गॅप्स वाटत असतील तर त्या विचाराव्यात, त्या दूर केल्या जातील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं..मराठा आरक्षण आणि समाजाच्या विविध मागण्यांवरून मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा समाजासंदर्भातील जवळपास सर्व निर्णय सरकारने घेतले असून चर्चेची दारे अद्याप बंद केलेली नाहीत असंही फडणवीस म्हणाले..मुलांना शाळेत जायला चीनने बांधली ९०० फूट उंच लिफ्ट, आता पर्यटकांची होते गर्दी; विद्यार्थ्यांचा ३ तासांचा प्रवास काही मिनिटात.“आजपर्यंत मराठा समाजाला जे दिलं ते आम्हीच दिलंय. आजपर्यंत जे घेतले ते आम्हीच घेतले. याच्यापुढेही आम्ही घेऊ,” असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. सरकारने घेतलेले निर्णय केवळ कागदावरचे नसून त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मराठा समाजाला झाला असल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितलं..संविधानात ज्या गोष्टी असतील आणि न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जे मिळू शकतं, ते मिळेल. मात्र कोणाच्या ताटातलं काढून दुसऱ्याच्या ताटात देणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. मराठा समाजासोबतच सर्व समाजाला न्याय देण्याची सरकारची भूमिका असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. यावर जरांगे पाटील यांनी आता ताटच राहणार नाही अशी प्रतिक्रिया दिली..मुंबईला जाणारच - जरांगे पाटीलआता शिष्टमंडळ चर्चेला आलं नाही तरी चालेल. आम्ही मुंबईला जाणार आहे. मराठ्यांच्या डोळ्यात चटणी फेकून गेलेले सापडतील. आम्ही जाणार आहोत मुंबईला. कुणाच्या ताटातलं देणार नाही असं म्हणतायत त्यांना ताटच राहणार नाही. १२ तारखेला मुंबईला जाणारच असं जरांगे पाटील यांनी ठणकावून सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.