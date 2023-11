जालना : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतरही मराठा आरक्षणाचा प्रश्नावर आद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही. यापार्श्वभूमीवर उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी आज संध्याकाळी सव्वा सातच्या सुमारास पुन्हा आपली भूमिका मांडली.

यावेळी त्यांनी सरकारला केवळ दीड तासांचा वेळ दिला आहे. अन्यथा रात्री ९ नंतर आपण पाणी देखील घेणार नाही, असं त्यांनी जाहीर केलं. (Maratha Reservation govt now has only one and a half hours No water after 9 pm says Manoj Jarange)

जरांगे म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारनं जाणून बुझून कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचं काम सुरु केलं आहे. पण मी सरकारला सांगतो की तुम्ही किती खोटे केसेस करणार. सहा कोटी मराठ्यांवर तुम्ही किती केसेस करणार? आम्ही काही कमी नाही. उलट केसेस केल्यामुळं लोकांमध्ये जास्त रोष निर्माण व्हायला लागला आहे सरकारविषयी. तुम्हाला अधिकाऱ्यांनी विनाकारण त्रास दिला तर तुम्ही देखील कोर्टामार्फत त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करा.