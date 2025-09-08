महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation : मराठा आरक्षण, १० महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर २७ मराठा कुटुंबांना मदतीचा दिलासा

CM Relief Fund : "मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या करणाऱ्या २७ कुटुंबांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी १० लाखांची मदत अखेर मंजूर."
बीड : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गत वर्षभरात आत्महत्या करणाऱ्या ३० पैकी २७ कुटुंबीयांना मदतीसाठी प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे उपलब्ध झाला आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून दोन कोटी ७० लाख रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. येत्या दोन दिवसांत संबंधित कुटुंबीयांना मदतीची रक्कम वर्ग करण्यात येईल.

