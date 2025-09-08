Maratha Reservation : मराठा आरक्षण, १० महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर २७ मराठा कुटुंबांना मदतीचा दिलासा

बीड : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गत वर्षभरात आत्महत्या करणाऱ्या ३० पैकी २७ कुटुंबीयांना मदतीसाठी प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे उपलब्ध झाला आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून दोन कोटी ७० लाख रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. येत्या दोन दिवसांत संबंधित कुटुंबीयांना मदतीची रक्कम वर्ग करण्यात येईल. .आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मदतीचे ३० प्रस्ताव दहा महिन्यांपासून प्रलंबित होते. याबाबत ‘सकाळ’ने २९ ऑगस्टच्या अंकात प्रकाश टाकला होता. त्याची मुख्यमंत्री सचिवालयाने दखल घेतली. कक्ष अधिकारी शरद घावटे यांच्या स्वाक्षरीने निधी वर्ग करून याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले..जुलै २०२३ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत ६२ जणांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. यातील ३२ जणांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदतही मिळाली आहे. मात्र, ३० जणांच्या कुटुंबीयांना मदतीचे प्रस्ताव शासनाकडे दहा महिन्यांपासून पडून होते. त्याची शासनाने आता दखल घेतली असून ३० पैकी परिपूर्ण प्रस्ताव, पंचनामे पूर्ण झालेल्या २७ जणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये असे दोन कोटी ७० लाख रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत..तानाजी सावंत यांच्याकडूनही मदतमराठा समाजाच्या ठोक मोर्चानंतर आत्महत्या करणाऱ्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आमदार तानाजी सावंत यांनी आर्थिक मदत केली होती. त्यानंतर बीड जिल्ह्यातील तिघांच्या कुटुंबीयांना त्यांनी प्रत्येकी तीन लाख रुपयांची मदत केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.