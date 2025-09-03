यापूर्वी एकनाथ शिंदेंनी देखील GR दिला होता मग आता नवीन काय? मराठ्यांच्या मनातील प्रश्नाचं उत्तर! सगेसोयरे पण मार्ग दुसरा

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या काही वर्षांत मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात अनेक आंदोलने झाली आहेत. या आंदोलनांमुळे राज्य सरकारला वेळोवेळी शासन निर्णय (जीआर) आणि अध्यादेश जारी करावे लागले. विशेषतः २०२४ मध्ये माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने वाशी येथे एक महत्त्वाचा जीआर जारी केला होता, ज्यामध्ये 'सगेसोयरे' (रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईक) या संकल्पनेचा वापर करून मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, हा जीआर पूर्णपणे अंमलात आला नाही आणि त्यावर हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. .आता, २ सप्टेंबर २०२५ ला जारी झालेल्या नवीन जीआरमध्ये मराठा समाजाच्या मागण्यांवर मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशींनुसार काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. हे नवीन जीआर हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदींचा आधार घेऊन जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला वेग देण्यावर भर देतो. दरम्यान दोन्ही जीआरंची सविस्तर माहिती, त्यांच्यातील फरक, नवी मुंबई वाशी येथील जीआरशी संबंध आणि मराठा समाजाला होणारा फायदा हे समजून घ्या....पहिला जीआर: वाशी येथील २०२४चा शासन निर्णय आणि सगेसोयरे संकल्पना२०२४ मध्ये, मराठा आरक्षण आंदोलक नेता मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाच्या दबावामुळे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना वाशी येथे रोखले होते. यावेळी शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन 'सगेसोयरे' अध्यादेश लवकरच लागू करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेशी जोडलेले होते. यानुसार जारी झालेल्या जीआरमध्ये (महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ च्या सुधारणेद्वारे) सगेसोयरे ही संकल्पना केंद्रस्थानी होती.जीआरमध्ये नेमके काय होते?सगेसोयरेची व्याख्या: सगेसोयरे म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा आणि त्यापूर्वीच्या पिढ्यांमधील रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईक. यामध्ये पितृसत्ताक पद्धतीतील (वडिलांमधील) नातेसंबंधांचा समावेश होतो. विशेषतः कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या काका, पुतणे, भाव-भावकी यांसारख्या नातेवाईकांना समाविष्ट केले जात असे. तसेच, सजातीय विवाह (इतर जातींशी लग्न) मधून तयार झालेले नातेसंबंध देखील यात येत, पण त्यासाठी पुरावा आणि गृहचौकशी आवश्यक होती..-नियम क्र. ५ मधील उप-नियम (६): कुणबी नोंद मिळालेल्या व्यक्तींच्या रक्तनात्यातील नातेवाईकांसाठी शपथपत्र आणि गृहचौकशीचा आधार घेऊन तात्काळ कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद. ज्या मराठा व्यक्तींची कुणबी नोंद सापडली आहे, त्यांच्या गणगोतातील (समाजातील गट) सर्व सगेसोयऱ्यांना (परंपरेनुसार लग्नाच्या सोयरिकीतून तयार झालेल्या नातेवाईकांना) प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था. मात्र, सजातीय विवाहातील नातेसंबंधांसाठी पुरावा (जसे की लग्नाचे दस्तऐवज) आणि गृहचौकशी अनिवार्य होती, जेणेकरून दूरुपयोग टाळता येईल.- नियम क्र. १६ (ज): अर्जदाराकडून पडताळणी समितीच्या निर्णयाची प्रत, वडिलांचे किंवा सगेसोयऱ्यांचे वैध प्रमाणपत्राची माहिती पुरवावी लागेल.-लागू होणारी व्याप्ती: ही तरतूद अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू होती. याचा उद्देश कुणबी नोंदी शोधून मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देणे हा होता.- शिंदेंचे आश्वासन: वाशी येथे शिंदे यांनी जरांगे यांना सगेसोयरे अध्यादेश तात्काळ लागू करणार असल्याचे सांगितले, ज्यामुळे आंदोलन थांबवावे. मात्र, हा अध्यादेश पूर्णपणे अंमलात आला नाही, कारण त्यावर हरकती मागवण्यात आल्या आणि न्यायालयीन आव्हानांचा धोका होता.हा जीआर मराठा समाजाच्या नातेसंबंधांवर आधारित प्रमाणपत्र प्रक्रियेला सोपे करणारा होता, पण तो मुख्यतः नियमांमध्ये सुधारणा करणारा आणि सगेसोयरेवर केंद्रित होता. तरीही, अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे तो अपुरा ठरला..Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाचा लढा यशस्वी ! जरांगे पाटलांनी जीआर स्वीकारत सोडले उपोषण; भावूक होत म्हणाले- आज सोन्याचा दिवस .नवीन जीआर: २ सप्टेंबर २०२५ चा शासन निर्णय आणि हैदराबाद गॅझेटचा आधार२०२५ च्या ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात मराठा समाजाच्या मागण्यांवर चर्चेसाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती (मंत्री, जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) यांच्या अध्यक्षतेखाली) गठित करण्यात आली. दि. २२ ऑगस्ट २०२५ च्या जीआरनुसार ही उपसमिती स्थापन झाली आणि दि. ०२ सप्टेंबर २०२५ च्या बैठकीत मराठा समाजाच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यात आले. हा नवीन जीआर महाराष्ट्र राज्यपालांच्या आदेशानुसार जारी झाला असून, तो जात प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन अधिनियम, २००० (सन २००१ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३) व त्यातील नियमांवर आधारित आहे. विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींचा वापर करून मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रियेला गती देणे.जीआरमध्ये नेमके काय आहे?१. मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत आणि नोकरीची प्रलंबित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करणे.२. दि. २० सप्टेंबर २०२२ च्या जीआरनुसार मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची उर्वरित प्रक्रिया सप्टेंबर २०२५ अखेरपर्यंत पूर्ण करणे.३. आतापर्यंत शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी/अभिलेख सर्व ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करणे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे कार्य तात्काळ करावे.४. जात प्रमाणपत्र पडताळणीची कार्यवाही अर्ज दाखल झाल्यापासून ९० दिवसांत पूर्ण करणे.५. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस दि. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देऊन नोंदी शोधण्याचे कार्य सुरू ठेवणे..हैदराबाद गॅझेटचा आधार: हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी गावपातळीवर समिती गठित करणे. या समितीत ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी असतील.स्थानिक चौकशी प्रक्रिया: मराठा समाजातील भुधारक, भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करणाऱ्यांकडे १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी स्थानिक क्षेत्रात राहण्याचा पुरावा नसल्यास प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. सक्षम प्राधिकारी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करतील. तसेच, गावातील/कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींकडून प्रतिज्ञापत्र घेऊन वंशावळ समितीच्या सहाय्याने चौकशी करून प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद.व्याप्ती: ही प्रक्रिया ओबीसी आरक्षणाच्या चौकटीत येते आणि मराठा समाजाला कुणबी नोंदींच्या आधारावर लाभ मिळवून देण्यासाठी डिझाइन केली आहे. संबंधित विभागांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा जीआर आंदोलनाच्या परिणामकारकतेसाठी व्यावहारिक पावले उचलणारा असून, नोंदी प्रसिद्धी आणि वेळेची मर्यादा यावर भर देतो..नवी मुंबई वाशी येथील जीआर आणि नवीन जीआरमधील फरकवाशी येथील २०२४ चा जीआर हा मुख्यतः सगेसोयरे संकल्पनेवर आधारित होता, जो नातेसंबंधांद्वारे प्रमाणपत्र विस्तारण्यावर केंद्रित होता. तो नियम २०१२ मधील सुधारणा करणारा होता, पण अंमलबजावणी अपुरी राहिली. आता नवीन जीआर (२०२५) हा वाशीच्या जीआरचा विस्तार आहे, पण फरक स्पष्ट आहेत:वाशीचा २०२४ चा जीआर हा मुख्यतः सगेसोयरे संकल्पनेवर केंद्रित होता, जो नातेसंबंधांद्वारे प्रमाणपत्र विस्तारण्यावर भर देणारा होता. यात ज्या मराठा व्यक्तींची कुणबी नोंद सापडली, त्यांच्या थेट रक्तनात्यातील नातेवाईकांना (जसे की भावकी, सोयरे) शपथपत्र आणि गृहचौकशीच्या आधारे तात्काळ प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद होती. सजातीय विवाहांसाठी पुरावा अनिवार्य असल्याने प्रक्रिया जटिल होती आणि हरकतींमुळे (ओबीसी संघटनांकडून आरक्षण कोटा कमी होण्याची भीती) अंमलबजावणी थांबली. यावर अध्यादेश काढल्यानंतर सरकारने ३० दिवसात हरकती मागवल्या होत्या. ज्यावर ८ लाख हरकती आल्या. त्यामुळे हा जीआर फसला.याउलट, २०२५ चा नवीन जीआर हा हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदी आणि गावपातळी समितीवर आधारित आहे, जो व्यापक मागण्यांवर (मदत, गुन्हे मागे घेणे, नोंदी प्रसिद्धी) निर्णय घेतो. यात ९० दिवसांत पडताळणी, ५८ लाख नोंदींची प्रसिद्धी आणि न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ यांसारखी व्यावहारिक पावले आहेत. स्थानिक चौकशी आणि प्रत्यमंत्री प्रक्रिया सगेसोयरेचा अप्रत्यक्ष उपयोग करते, पण ती ऐतिहासिक दस्तऐवजांवर जोर देते, ज्यामुळे कायदेशीर आव्हाने कमी होतात. वाशीचा जीआर सैद्धांतिक आणि नाते-केंद्रित होता, तर नवीन जीआर अंमलबजावणी-केंद्रित आणि पारदर्शक आहे, ज्यामुळे मराठा समाजाला जलद लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. मुख्य फरक म्हणजे पूर्वीचा जीआर हरकतींमुळे अपुरा राहिला, तर नवीन जीआर त्यावर उपाययोजना करून मजबूत केला गेला आहे.वाशी जीआर हा सगेसोयऱ्यांवर केंद्रित होता, तर नवीन जीआर व्यापक आणि अंमलबजावणी-केंद्रित आहे. नवी मुंबई वाशी येथील जीआर हाच पहिला जीआर आहे, जो आता नवीन जीआरने मजबूत केला गेला आहे. फरक म्हणजे पूर्वीचा जीआर सैद्धांतिक होता, तर नवीन जीआर कृती-उन्मुख आहे..सगेसोयरे मागणी मान्य झाली पण मार्ग दुसरा का?सगेसोयरे ही मागणी २०२४ च्या वाशी जीआरमध्ये मान्य झाली होती, ज्यामध्ये नातेवाईकांद्वारे प्रमाणपत्र विस्ताराची तरतूद होती. मात्र, ती शपथ पूर्णपणे अंमलात आली नाही, कारण हरकती आणि न्यायालयीन बाबींमुळे अडचणी आल्या. आता नवीन जीआरमध्ये सगेसोयरे संकल्पना अप्रत्यक्षपणे समाविष्ट आहे (नातेसंबंधातील प्रत्यमंत्री आणि चौकशीद्वारे), पण मार्ग दुसरा वापरला गेला आहे. कारण सरकारी पातळीवर सगेसोयऱ्यांना थेट आधार देणे हे ओबीसी आरक्षणाच्या चौकटीला धोका ठरू शकते, ज्यामुळे सर्व जातींना परिणाम होईल. त्याऐवजी, हैदराबाद गॅझेटसारख्या ऐतिहासिक नोंदी आणि गावपातळी समितीचा वापर करून स्थानिक चौकशीला प्राधान्य दिले गेले. हे मार्ग अधिक कायदेशीर आणि पारदर्शक आहे, ज्यामुळे मराठा समाजाला प्रमाणपत्र मिळणे सोपे होईल, पण दूरुपयोग टाळता येईल. मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबईतील २०२५ चे आंदोलन यशस्वी झाले, कारण सरकारने या मार्गाने मागण्या मान्य केल्या, ज्यामुळे थेट सगेसोयरेऐवजी व्यापक प्रक्रिया अवलंबली.मराठा समाजाला कसा फायदा होणार?नवीन जीआरमुळे मराठा समाजाला खालीलप्रमाणे फायदे होणार आहेत:आरक्षणाचा लाभ: हैदराबाद गॅझेट नोंदी आणि कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे ओबीसी आरक्षण मिळेल, ज्यामुळे नोकरी, शिक्षण आणि शिष्यवृत्तीमध्ये सामावेश होईल. ५८ लाख नोंदी प्रसिद्ध होल्याने अधिक व्यक्ती पात्र ठरतील.वेगवान प्रक्रिया: ९० दिवसांत पडताळणीमुळे विलंब कमी होईल. आरक्षणाचा लाभ: हैदराबाद गॅझेट नोंदी आणि कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे ओबीसी आरक्षण मिळेल, ज्यामुळे नोकरी, शिक्षण आणि शिष्यवृत्तीमध्ये सामावेश होईल. ५८ लाख नोंदी प्रसिद्ध होल्याने अधिक व्यक्ती पात्र ठरतील.वेगवान प्रक्रिया: ९० दिवसांत पडताळणीमुळे विलंब कमी होईल. गावपातळी समिती स्थानिक पातळीवर मदत करेल.आंदोलनाला न्याय: आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या कुटुंबाना आर्थिक मदत व नोकरी आणि गुन्हे मागे घेणे यामुळे आंदोलक कुटुंबांना दिलासा मिळेल.दीर्घकालीन फायदा: न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ मुळे अधिक नोंदी शोधल्या जाणार, ज्यामुळे मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र मिळणाऱ्यांची संख्या वाढेल. भूमिहीन आणि शेतमजुरांना प्रतिज्ञापत्र आधाराने सोय.सामाजिक न्याय: हे जीआर मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर उपाययोजना करणारे आहे, ज्यामुळे समाजाच्या एकूण उन्नतीला चालना मिळेल.एकंदरीत, हे नवीन जीआर वाशीच्या अपूर्ण कार्याला पूर्णता देणारे असून, मराठा समाजाच्या लढ्याला न्याय देणारे आहे. मात्र, अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे..Manoj Jarange-Patil: राजेंचा शब्द आमच्यासाठी अंतिम: मनोज जरांगे-पाटील; सातारा गॅझेटियरची जबाबदारी शिवेंद्रसिंहराजेंकडे. 