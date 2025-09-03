महाराष्ट्र बातम्या

यापूर्वी एकनाथ शिंदेंनी देखील GR दिला होता मग आता नवीन काय? मराठ्यांच्या मनातील प्रश्नाचं उत्तर! सगेसोयरे पण मार्ग दुसरा

Difference Between 2024 Vashi GR (Sagasoiyare) and 2025 Hyderabad Gazette-Based GR | मराठा आरक्षणासाठी वाशी २०२४ व नवीन २०२५ जीआरमधील फरक, सगेसोयरे मागणी आणि मराठा समाजाला होणारा लाभ सोप्या शब्दांत समजून घ्या.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या काही वर्षांत मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात अनेक आंदोलने झाली आहेत. या आंदोलनांमुळे राज्य सरकारला वेळोवेळी शासन निर्णय (जीआर) आणि अध्यादेश जारी करावे लागले. विशेषतः २०२४ मध्ये माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने वाशी येथे एक महत्त्वाचा जीआर जारी केला होता, ज्यामध्ये 'सगेसोयरे' (रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईक) या संकल्पनेचा वापर करून मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, हा जीआर पूर्णपणे अंमलात आला नाही आणि त्यावर हरकती मागवण्यात आल्या होत्या.

