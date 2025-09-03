Maratha reservation GR: ओबीसींना फायदा नाही, SC ST ला खड्ड्यात घालण्याच काम... विजय वडेट्टीवारांचे गंभीर आरोप

मराठा आणि कुणबी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य करत सरकारने नुकताच एक जीआर काढला आहे. यानुसार, पुढील दोन दिवसांत कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू होणार आहे. मात्र, या निर्णयावर ओबीसी नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतले असून, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, हा जीआर ओबीसी आणि SC-ST समाजाला डावलण्याचा डाव आहे..6 सप्टेंबरला महत्त्वाची बैठकविजय वडेट्टीवार यांनी 6 सप्टेंबरला ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. “हा जीआर ओबीसी समाजाचे नुकसान करणारा आहे. आम्ही 6 आणि 8 सप्टेंबरच्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा करू,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी आणि मराठा समाजात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. वडेट्टीवार यांनी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) निशाणा साधताना म्हटले, “ज्या पक्षाचा मूळ आरक्षणाला विरोध आहे, तेच निवडणुकीच्या वेळी समाजाला खेळवण्याचे काम करतात. गेल्या वेळी गुलाल उधळला, आता यावर उत्तर द्यावे लागेल.”.सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि हैद्राबाद गॅझेटमराठा आणि कुणबी या दोन स्वतंत्र जाती असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारावर सरकारने हा जीआर काढला असला, तरी याबाबत कॅबिनेटमध्ये काय चर्चा होते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. वडेट्टीवार यांनी आरोप केला की, “सरकार दोन्ही समाजांना खेळवत आहे. अनेक राज्यांनी ओबीसी आरक्षण वाढवले, पण महाराष्ट्रात हा खेळ सुरू आहे. ओबीसी आणि मराठा समाजाला फसवले जात आहे.”.यापूर्वी एकनाथ शिंदेंनी देखील GR दिला होता मग आता नवीन काय? मराठ्यांच्या मनातील प्रश्नाचं उत्तर! सगेसोयरे पण मार्ग दुसरा.SC-ST आणि VJNT समाजावर अन्याय?वडेट्टीवार यांनी पुढे सांगितले की, “हा जीआर 20 टक्के लोकांसाठी 48 टक्के वाटा देण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे ओबीसींना काहीच फायदा होणार नाही, तर SC-ST समाजाला खड्ड्यात घालण्याचे काम सुरू आहे.” त्यांनी शिंदे समितीवरही टीका केली. “दोन वर्षांपासून ही समिती नेमली आहे, पण मराठा समाजाची फसवणूक होत आहे. या जीआरमुळे मराठ्यांना काही मिळणार नाही,” असे त्यांचे म्हणणे आहे..बबनराव तायवाडेंची संतुलित भूमिकाया वादात बबनराव तायवाडे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. वडेट्टीवार यांनी त्यांचे कौतुक करताना म्हटले, “बबनराव तायवाडे हुशार आणि तज्ज्ञ आहेत. त्यांची भूमिका दोन्ही समाजांना संतुलित करणारी आहे.” त्यामुळे त्यांच्या सूचनांवर आधारित पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे.याचिकेची शक्यता आणि भविष्यातील रणनीतीवडेट्टीवार यांनी सांगितले की, सरकारच्या या जीआरविरोधात याचिका दाखल करण्याचा विचार आहे. “आम्ही घाईत निर्णय घेणार नाही. अभ्यास करून योग्य भूमिका मांडू,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. 6 सप्टेंबरच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे..समाजात तणाव वाढण्याची भीतीहा जीआर आणि त्यावरून निर्माण झालेला वाद यामुळे मराठा, ओबीसी आणि SC-ST समाजात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने सर्व समाजांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी होत आहे. येत्या काही दिवसांत या मुद्द्यावरून राजकीय आणि सामाजिक पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे..Manoj Jarange-Patil: राजेंचा शब्द आमच्यासाठी अंतिम: मनोज जरांगे-पाटील; सातारा गॅझेटियरची जबाबदारी शिवेंद्रसिंहराजेंकडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.