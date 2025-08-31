Maratha Reservation History: सर्वात पहिलं आंदोलन कधी आणि कसं झालं होतं, १९८२ ते २०२५ आतापर्यंत काय घडलं, इतिहास जाणून घ्या?

मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील एक संवेदनशील आणि महत्त्वाचा विषय आहे. मनोज जरांगे पाटील मुंबईत आझाद मैदानाव उपोषणाला बसले आहेत. महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात मराठे मुंबईत दाखल झाले. यामुळे सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला. मराठा आरक्षणासाठी हे पहिलचं आंदोलन नाही. गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ मराठा समाजाने आपल्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. या लेखात आपण मराठा आरक्षणाच्या लढ्याचा इतिहास, त्यातील महत्त्वाचे टप्पे आणि २०२५ पर्यंतच्या घडामोडींचा आढावा घेणार आहोत. .पहिला मोर्चा: अण्णासाहेब पाटलांचा बलिदानमराठा आरक्षणाची मागणी सर्वप्रथम १९८२ मध्ये जोर धरू लागली. २२ मार्च १९८२ रोजी अण्णासाहेब पाटील यांनी मंडल आयोगाला विरोध करत मुंबईत मराठा समाजासाठी आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणासह ११ मागण्यांसाठी पहिला मोर्चा काढला. मात्र, सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य न केल्याने दुसऱ्या दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांनी आत्महत्या केली. त्यांच्या या बलिदानाने मराठा समाजात आरक्षणाच्या मागणीला चालना मिळाली.अण्णासाहेब पाटील यांचा लढा१९७० च्या दशकात माथाडी कामगार चळवळीतून नाव कमावलेले अण्णासाहेब पाटील यांना कामगार वर्गात विशेष मान मिळत होता. पण आणीबाणीनंतर देशात बदललेलं राजकीय वातावरण आणि मंडल आयोगाच्या अहवालानं समाजातील विविध घटकांमध्ये आरक्षणाची मागणी पेटवली. याच पार्श्वभूमीवर अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा मुद्दा उचलून धरला. गरीब मराठ्यांना शैक्षणिक व सामाजिक संधी मिळाव्यात यासाठी स्वतंत्र आरक्षण हाच एकमेव मार्ग असल्याचा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गावोगावी दौरे, जनजागृती आणि चर्चांमधून त्यांनी समाजात या चळवळीचं बीजारोपण केलं.२२ मार्च १९८२ रोजी मुंबईत त्यांनी पहिला मोठा राज्यव्यापी मोर्चा काढला. या मोर्चात आर्थिक निकषांवर आधारित मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासह नऊ प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. “निर्णय झाला नाही, तर मृत्यूला सामोरं जाईन,” असा इशारा अण्णासाहेब पाटील यांनी सरकारला दिला. १९९७: मराठा म्हणजे कुणबी१९९० च्या दशकात मराठा समाजाची ओळख आणि आरक्षणाची मागणी यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली. मराठा महासंघ आणि मराठा सेवा संघाने १९९७ मध्ये मराठा समाजाला जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन केले. यावेळी मराठा समाज हा उच्चवर्णीय नसून मूलतः कुणबी आहे, असा युक्तिवाद मांडला गेला. याला काँग्रेसचे नेते शरद पवार आणि विलासराव देशमुख यांच्यासह अनेकांनी पाठिंबा दिला..२०१२-१४: राणे समिती आणि पहिले आरक्षणमराठा समाजाच्या सततच्या आंदोलनांनंतर डिसेंबर २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाज आरक्षण समिती स्थापन केली. या समितीने १८ लाख मराठ्यांचे सर्वेक्षण करून २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारावर २५ जून २०१४ रोजी मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ९ जुलै २०१४ रोजी यासंबंधीचा अध्यादेश जारी झाला आणि मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले.मात्र, १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन आणि पुराव्याअभावी या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले, पण १८ डिसेंबर २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती कायम ठेवली..Manoj Jarange Patil : 'मनोज जरांगे हा शरद पवारांचा सुसाईड बॉम्ब'; भाजप आमदाराचं स्फोटक वक्तव्य, केनेकरांना जरांगे देणार प्रत्युत्तर?.२०१६: मराठा क्रांती मूक मोर्चामराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीला व्यापक समर्थन मिळाले आणि ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी औरंगाबादेत पहिला मराठा क्रांती मूक मोर्चा निघाला. लाखो लोकांनी शांततेने या मोर्चात भाग घेतला. यानंतर १४ डिसेंबर २०१६ रोजी नागपुरात विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चांनी मराठा समाजाच्या एकजुटीचे प्रदर्शन केले आणि सरकारवर दबाव वाढवला.२०१८: मराठा आरक्षण विधेयक२०१७ मध्ये मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी गायकवाड आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाने मराठा समाजाला १२-१३ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक विधिमंडळात एकमताने मंजूर झाले आणि १ डिसेंबर २०१८ पासून हा कायदा लागू झाला..२०१९-२१: कायदेशीर लढाईमराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. २७ जून २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला मान्यता दिली, पण आरक्षण १२-१३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य ठरवला, कारण तो ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करत होता.२०२३-२४: मनोज जरांगे आणि नवीन आंदोलनेमराठा आरक्षणाचा लढा २०२३ मध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नव्या जोमाने सुरू झाला. त्यांनी २९ ऑगस्ट २०२३ पासून उपोषणे सुरू केली. मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी समिती स्थापन झाली आणि ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी १३,४९८ कुणबी नोंदींच्या आधारावर प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता मिळाली. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर झाले आणि २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले..२०२५: आझाद मैदानावरील उपोषण२९ ऑगस्ट २०२५ रोजी मनोज जरांगे यांनी आझाद मैदान, मुंबई येथे आठवे उपोषण सुरू केले. लाखो मराठा कार्यकर्त्यांनी यात भाग घेतला. मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी हा लढा सुरू आहे..Manoj Jarange: मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली, फडणवीसांच्या वर्षा बंगल्यावर महत्त्वाच्या हालचाली, आज उपसमितीची महत्त्वाची बैठक. 