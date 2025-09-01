Maratha Reservation : ‘सरसकट’ शब्द काढून टाका, जरांगे यांची मागणी; महाराष्ट्र ठप्प करण्याचा इशारा

मुंबई : ‘‘न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ‘सरसकट’ हा शब्द वापरण्यास अडचण येत असेल, तर सरकारने तो शब्द काढून २०१२ च्या कायद्यानुसार ‘कुणबी’ ही मराठाची पोटजात आहे, असा शासन आदेश काढून आरक्षण द्यावे,’’ अशी आग्रही मागणी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी आज केली. त्यांनी न्या. संदीप शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारण्याचेही आवाहन सरकारला केले. तसेच आंदोलकांना मारहाण झाल्यास मुंबईसह महाराष्ट्र ठप्प करण्याचा इशारा त्यांनी दिला..मराठा आरक्षण प्रश्नावर मनोज जरांगे यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाचा आजचा तिसरा दिवस होता. तोडगा न निघाल्यास सोमवारपासून पाणीही न पिण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. सरकार आणि जरांगे यांच्यात आज काहीही चर्चा झाली नाही. मात्र, मंत्री समितीच्या दोन बैठका घेण्यात आल्या. रात्री दहानंतर समितीच्या सदस्यांनी ‘वर्षा’वर जात मुख्यमंत्र्यांबरोबरही चर्चा केली. यात आरक्षण प्रश्न कसा सोडवायचा, त्यातील अडचणी, आरक्षण दिले तर न्यायालयात ते टिकण्याची तरतूद यावर चर्चा झाली. हैदराबाद गॅझेट आणि सरसकट आरक्षण देण्यावर खल झाला. मात्र या सर्व चर्चा करून सरकारकडून जाणीवपूर्वक वेळ काढला जात असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठका घेऊन फक्त वेळकाढूपणा करीत आहे. त्यांच्या आडमुठेपणामुळे मराठे मुंबईत आले आहेत, असे सांगत त्यांनी फडणवीस यांच्यावर टीका केली. तसेच राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत राहिले आणि आंदोलकांना अडवले, त्यांच्यावर लाठी मारण्याचा प्रयत्न झाला तर मात्र मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र बंद पाडू, असा इशारा त्यांनी दिला..संध्याकाळी पत्रकारांशी बोलताना जरांगे म्हणाले,‘‘मराठा कुणबी पोटजात उपजात आहे. तोच १९६७ पासून २०१२ चा नियम सांगतो. २०००, २००१ आणि २०१२ च्या नियमाने ओबीसी आरक्षण मजबूत केले आहे. सातारा संस्थानाचे गॅझेटियर मराठवाड्यातला मराठा कुणबी असल्याचे सांगतो. ५८ लाख नोंदी हा कायदेशीर पुरावा आहे. कुणबी ही उपजात आहे हेच कायदा सांगतो. आरक्षणासाठी पात्र करायचे असेल तर पोटजात उपजात म्हणून घ्या. सरसकट म्हणायची गरज नाही.’’ जरांगे म्हणाले, आम्ही अभ्यासकांशी चर्चा केली आहे. मात्र सरकारला आम्ही कोणतीही कागदपत्र देणार नाही. सरकारने १३ महिन्यांपूर्वी आमच्याकडून कागदपत्र घेतली आहेत. सातारा संस्थानचे आणि हैदराबाद संस्थानचे गॅझेटियरमध्ये संपूर्ण मराठवाडा बसत असल्याचेही जरांगे म्हणाले..‘आमचा अंत पाहू नका’‘सरकारने मराठा समाजाचा अंत पाहू नये. आम्ही आजवर शांततेत आंदोलन करीत आलो आहोत. आजवर आम्ही सरकार, न्यायालय आणि समितीला सर्वकाही समजावून सांगितले आहे. आमच्या संयमाचा अंत पाहू नका,’ असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला. ‘आम्ही अजूनही संयमाची भूमिका घेतली आहे. मात्र त्याला देखील मर्यादा आहे. आमची मनःस्थिती ढळण्याची वाट पाहू नका. आम्हाला घाणेरडी वागणूक देऊ नका. आम्ही मार खायला जन्माला आलो नाही. आमची अस्मिता जागी झाल्यानंतर आम्हाला कोणीही रोखू शकणार नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे राज्याची शांतता धोक्यात येईल,’ असा इशाराही जरांगे यांनी दिला..आंदोलकांना शिस्तीचा सल्ला‘आंदोलनाला भेट देण्यासाठी राजकीय पक्ष, संघटना यांचे लोक येतात. माध्यमांचे प्रतिनिधी आपल्या आंदोलनाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवतात. त्यातील कोणालाही त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घ्या’, अशा सूचना जरांगे यांनी आंदोलकांना दिल्या. खा. सुप्रिया सुळे यांना घातलेला घेराव आणि माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारीनंतर त्यांनी या सूचना दिल्या.हुल्लडबाजी करणारे आमचे नसतीलखासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासमोर आझाद मैदानावर काही जणांनी हुल्लडबाजी केली. त्यावरून मनोज जरांगे यांनी कार्यकर्त्यांना दम भरला. ‘‘कोणताही नेता आला तरी त्याला ताण देऊ नका. आपल्या व्यासपीठावर आलेला आपला शत्रू जरी असला तरी त्याला सन्मानद्यायला शिका. गोंधळ घालणार असाल तर कोणी येणार नाही,’’ असे जरांगे म्हणाले. तसेच गोंधळ घालणारी माझी पोरे नसतील, सरकारचेच असतील, अशीही शंका त्यांनी व्यक्त केली..मराठा अभ्यासकांबरोबर चर्चामुंबई, हैद्राबाद गॅझेट आणि सातारा संस्थानातील जुन्या कुणबी नोंदीच्या अनुषंगाने सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत होणाऱ्या चर्चेकरता आवश्यक मुद्दे सुचवण्यासाठी मराठा अभ्यासक आणि वकिलांनी भेटीस येण्याचे आवाहन मनोज जरांगे यांनी शनिवारी केले होते. त्यानुसार अनेक मराठा अभ्यासकांनी जरांगे यांची भेट घेतली. रविवारी मराठा आरक्षण अभ्यासक डॉ. श्रीमंत कोकाटे, डॉ. राजेंद्र कोंढरे, डॉ. शिवानंद भानुसे, डॉ. रमेश सूर्यवंशी, शेखर शिंदे, ॲड. प्रणित ढिकले, दीपक कदम, तानाजी भोसले, योगेश केदार, डॉ. कांचन कोठावळे जाधव अशा अभ्यासकांनी जरांगे यांच्याशी तासभर चर्चा केली. त्यानंतर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करण्यासाठी बराच वेळ हे अभ्यासक आंदोलनस्थळी बसून होते..दिवसभरातील घडामोडी- मंत्रिमंडळ उपसमितीकडून बैठकांवर बैठका- खासदार सुप्रिया सुळे यांची जरांगेंबरोबर चर्चा, आंदोलकांनी घेरले- जरांगेची मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर टीका- भेटायला येणाऱ्या नेत्यांना त्रास न देण्याचे जरांगे यांचे आंदोलकांना आवाहन- एका आंदोलकाला हृदविकाराचा झटका- छगन भुजबळ यांनी उद्या (ता. १) बोलाविली ओबीसी नेत्यांची बैठक- प्रा. लक्ष्मण हाके यांना नीरा (ता. पुरंदर) येथे धक्काबुक्की.‘आडमुठ्या भूमिकेतून तोडगा निघणार नाही’‘‘मा जी न्या. संदीप शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना माहिती देऊन हैदराबाद गॅझेटबाबत प्रक्रिया करावी लागेल असे सांगितलं. शेवटी याबाबत चर्चेतून मार्ग निघू शकतो. आडमुठ्या भूमिकेतून तोडगा निघणार नाही. सरकार हे कायद्याने चालते. सरकार कायदेशीर मार्गाने सर्व प्रश्न सोडवेल. कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत त्या सगळ्यांचा वापर करून आपण प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत,’’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले,''हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात आम्ही न्या. संदीप शिंदे यांची समिती तयार केली आहे. या शिंदे समितीमुळे मराठा समाजातील कुटुंबांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या. त्यातून आपण १० लाख कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्रे दिली. हैदराबाद गॅझेटचे काम या समितीकडे दिले आहे. त्याच संदीप शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना भेटून बदल करण्यासाठी वेळ लागेल, असे सांगितले. मात्र, मनोज जरांगे यांना लगेच आरक्षण हवे आहे. परंतु, त्यासंदर्भात ज्या कायदेशीर प्रक्रिया आहेत त्या पार न पाडता पुढील कार्यवाही करून कसे चालेल?''. 